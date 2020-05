Cap de setmana a la fase 1: què puc fer?

Per anar a missa a Montserrat es recomana reservar plaça per l'aforament limitat de la basílica

El que comença aquest vespre és el primer cap de setmana a la fase 1 del desconfinament, o desescalada, per als habitants de la regió sanitària central. Es poden fer coses que fa una setmana estaven prohibides. Què es pot fer per gaudir del lleure sense contravenir la normativa de l'estat d'alarma? El que segueix són les respostes a algunes possibles preguntes.

Fins on puc marxar per gaudir del cap de setmana?

No pot sortir dels límits de la regió sanitària. Per anar més lluny cal justificar motius laborals o de força major. La regió sanitària central la formen les comarques del Bages, Osona, l'Anoia, el Moianès, el Berguedà i el Solsonès. La Cerdanya i l'Alt Urgell són de la regió Alt Pirineu. El Baix Llobregat no ha entrat encara a la «fase 1» i per tant aquestes indicacions no li serveixen.

Puc anar a la casa d'estiueig?

Pot desplaçar-se a la segona residència si és dins la mateixa regió sanitària. Per exemple, si viu a Sallent i té una caseta al Lluçanès. Però no a la Cerdanya, o a Salou. Un cop a la casa, l'estranya contradicció de les normes diu que no podria sortir a passejar o a fer exercici perquè no és el terme municipal del seu domicili, però pot anar al poble a comprar, o a fer la cervesa a la terrassa del bar, o a visitar uns amics a casa seva, o...

Si surto amb el cotxe, quants podem ser de colla?

Si viuen junts («convivents»), tants com places legals tingui el vehicle. Si no, dos per fila, ben separats i amb mascareta.

I amb moto?

Si la moto és de dues places, dos. Si no viuen junts han de dur casc integral o mascareta, i guants.

Puc agafar el tren o el bus?

Sí, amb la mascareta posada tota l'estona. La companyia té l'obligació de fer complir les limitacions d'ocupació. Als autobusos interurbans cal deixar lliure el seient del costat, excepte si es viatja amb un convivent.

Puc agafar un avió?

Ara com ara no hi ha vols regulars als aeròdroms de la regió central, i només es pot sortir de la regió per causa molt justificada. Telefonin a la companyia.

Puc sortir a mar si tinc barca?

Només si resideix al municipi on té amarrada la barca, i com que cap municipi de la regió central no té port de mar, oblidi-se'n.

Puc anar a remar amb piragua per la Baells?

Sí, en cas que visqui a Cercs o a Vilada i cap ordenança local o fluvial ho prohibeixi. Remar és un exercici esportiu autoritzat de forma individual (un sol remer per embarcació) que només es pot fer dins el terme municipal de residència. Com que són pobles petits no hi ha franges horàries. Si és esportista professional, té més opcions, tant de remar com de nedar en rius i embassaments. Parli amb el seu club o federació.

Si soc d'un altre lloc, puc agafar l'autocaravana, plantar-me als Rasos i gaudir de la natura?

Pot agafar l'autocaravana, amb les limitacions que hem dit per a l'ocupació dels cotxes, i moure's lliurement per la regió, però quan aparqui als Rasos, en teoria, no podria passejar ni fer esport perquè no és resident al municipi. La norma és així. Si els guàrdies el troben caminant pel bosc pot provar de dir que baixa a Berga a comprar el diari, que és una cosa diferent de passejar. Si li passa, expliqui'ns com li ha anat.



Com puc anar d'excursió per valls i muntanyes?

Segons els textos legals, «es podran fer activitats de turisme actiu i de natura per a grups d'un màxim de fins a deu persones, per empreses registrades com a empreses de turisme actiu en la corresponent administració competent», però ahir el ministre Salvador Illa va dir a les Corts que no calia llogar cap empresa. Una loteria dona més seguretats.

Concretem, si us plau: puc pujar el Matagalls?

Les carenes del Montseny divideixen comarques (Osona, la Selva, el Vallès) de regions sanitàries diferents. Estudiïn la ruta amb cura.

Puc anar a la piscina?

De moment, les públiques no les deixen obrir al públic. Si té un amic amb piscina privada dins la regió sanitària, és hora de demostrar com se l'estima.

Puc anar a pescar al riu? O a caçar amb l'escopeta?

Pot fer-ho si té els permisos necessaris i als indrets autoritzats, dins de la regió sanitària. No es poden compartir estris o equips (armes, sarrons, canyes...)

Si soc de Riner puc anar a veure uns amics a Folgueroles?

El Solsonès i Osona són a la mateixa regió, per tant, no hi ha problema. Un cop a casa dels amics es poden ajuntar un màxim de deu de colla, amb prudència sanitària.

Ens hi podem quedar?

No consta limitació temporal de durada per a les trobades d'amics o familiars de fins a deu persones si compleixen la resta de normes.

I podrem voltar pel poble?

Amb els decrets a la mà, només poden passejar els seus amics, que viuen allà. Però poden anar a comprar a les botigues del poble. O a fer la cervesa en una terrassa. O al Museu Verdaguer, però ahir estava tancat. No diguin que estan «passejant». De totes maneres, els guàrdies tenen idees pròpies.

Podem anar a veure la tieta a la residència?

La casuística de les residències és molt complicada. A la fase 1 estan molt restringides, i per a la fase 2 es limiten a residents en perill de mort o amb problemes cognitius. Val més trucar als responsables per saber si els deixaran entrar.

Puc anar al cinema?

Si en troba algun d'obert, avisi. En teoria cinemes i teatres poden obrir amb un màxim de trenta espectadors per sessió; com que no els surt a compte, s'esperen. A Igualada han decidit obrir el teatre de l'Ateneu i representar un monòleg per a trenta assistents en una sala on en caben cinc-cents. No es permet donar programes de mà.

Puc veure un partit de futbol? O de bàsquet?

Sí, per la tele. Però d'anar a l'estadi o al pavelló, oblidi-se'n.

I si soc jugador?

Parli amb el club, que estarà al cas.

I si soc esportista federat de qualsevol altre esport?

Hi ha regulacions específiques per als esportistes federats, que poden fer més coses que la resta de la gent. Contacti amb el seu club o amb la federació.

No estic federat però m'agrada el cicloturisme

Provi a veure si una empresa de turisme actiu li munta una sortida en bicicleta. No ho faci pel seu compte si implica sortir del terme municipal. Potser no passaria res, o potser sí.

Els dissabtes tenia costum de mirar aparadors i comprar coses

Pot mirar aparadors als carrers comercials i entrar a les botigues amb les limitacions que ja s'apliquen aquests dies, però de moment no podrà fer el mateix en cap centre comercial, on només poden obrir els comerços amb entrada directa des del carrer i amb una superfície màxima de venda de 400 metres quadrats.

Puc visitar un museu?

Si és dins la seva regió sanitària, sí. El nombre de visitants simultanis està limitat a un terç de l'aforament màxim però això no és cap problema per als museus de per aquí, atesa la seva requesta. El problema serà trobar-ne d'oberts. Truqui abans o entri al web.

Puc anar a missa a Montserrat?

L'abadia és dins la regió central, de manera que s'hi pot accedir, però el cremallera no funciona i cal anar-hi amb cotxe. No podrà escoltar l'Escolania. Ells recomanen trucar per reservar plaça, ja que l'aforament de la basílica s'ha restringit per les mesures de seguretat (938 777 777).

I a qualsevol altra església?

Els centres de culte poden obrir portes amb una limitació d'aforament d'un terç. No es pot tocar cap missal, ni llibre de cants, ni fer petons a les imatges; no es pot tocar res de res, ni mullar els dits a la pica d'aigua beneïda.

Puc anar a un casament?

No estan permeses les cerimònies nupcials.

S'ha mort un bon amic

Pot anar a la seva vetlla, però només poden ser-hi deu persones alhora si és una sala tancada i quinze en un espai obert. També es limita a quinze persones el seguici de l'enterrament, a part del capellà o equivalent.