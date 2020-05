El monestir de Montserrat no preveu obrir fins que Barcelona entri a la fase 2

El Monestir de Montserrat va tancar les portes el 13 de març amb l'estat d'alarma per la Covid-19 i no preveu obrir-les de nou fins que Barcelona entri en la fase 2 de desescalada. Mentrestant, però, s'està fent una neteja i desinfecció setmanal de les zones de pas del recinte i mobiliari urbà com a mesura preventiva. Uns treballs que estan duent a terme efectius d'Agents Rurals i del Grup Especial de Prevenció d'incendis Forestals (Forestal Catalana) i que han encarregat des de la mateixa abadia.

«Sabem que el virus té una persistència al terra molt llarga i és important desinfectar amb aigua i clor les zones comunes i el mobiliari per donar garanties de seguretat i evitar contagis», ha detallat el cap regional dels Agents Rurals de la Catalunya Central, Jaume Torralba. Entre les zones on es concentren els treballs hi ha els accessos del cremallera, la plaça i la passarel·la d'accés a l'abadia, els punts de més afluència de persones. La neteja també inclou elements del mobiliari urbà com papereres i bancs.

La previsió és continuar fent-ho un cop a la setmana fins que s'aixequi l'estat d'alarma. Quan es passi a la fase 2, moment en què ja podran venir visitants de Barcelona, es farà a primera hora del matí mentre el recinte estigui tancat. Segons Torralba, aquest és un emplaçament on caldrà extremar al màxim les mesures de seguretat per ser un indret de culte, patrimoni i muntanya. Cada any rep 2,7 milions de visitants.

Per la seva banda, el responsable de la seguretat de l'Abadia de Montserrat, Jesús Alcantarilla, destaca que aquesta tasca de neteja i desinfecció es fa evitant en tot moment malmetre el patrimoni i es concentra en les zones «vulnerables» on hi ha més freqüentació.



Amb cita prèvia per evitar aglomeracions

En relació a l'obertura del recinte, Alcantarilla afirma que no està fixada al calendari però que es farà de forma esglaonada i amb cita prèvia per evitar aglomeracions. Un sistema que ja s'ha començat a fer des que s'ha entrat en la Fase 1 i s'han començat a rebre feligresos a la Basílica. Només està permesa als residents de la Catalunya Central i prèviament han de fer una reserva per telèfon perquè l'aforament és limitat (una tercera part del total).

Per Alcantarilla, la clau en les pròximes setmanes serà la conscienciació i l'actitud responsable dels visitants. «La gent ha d'entendre la importància de la Covid-19 i que cal sumar per minimitzar riscos», afegeix.



Altres treballs dels Agents Rurals per la Covid-19

Des de l'inici de l'estat d'alarma, els Agents Rurals han treballat en punts com la Conca d'Òdena en el moment en què hi va haver el focus. Durant aquells dies de confinament perimetral es van fer més de 300 serveis per alimentar i tenir cura d'animals domèstics i de ramaderia. Actualment continuen fent neteges en pobles petits com Igualada on s'estan desinfectant residències i entorns d'hospitals i CAP. També controlen les limitacions d'accés als espais naturals per assegurar que es compleixen les normatives de confinament.