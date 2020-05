La USTEC lamenta «les presses» del juny i demana que es planifiqui bé el setembre

El sindicat de l'ensenyament USTEC-STEs (IAC) considera una «irresponsabilitat» la proposta del departament d'obrir els centres educatius el juny, entre altres coses perquè considera qeu s'ha actuat «de pressa i corrent», i això «ha deixat soles les direccions dels centres, que no veiem que puguin complir amb les garanties sanitàries que cal» ni per al professorat ni per a l'alumnat, segons va apuntar ahir a aquest diari la delegada sindical i de salut a la Catalunya Central, Ester Plans.

D'entrada, el sindicat no troba malament que els alumnes que acaben una etapa puguin tornar als centres, però entén que no s'ha planificat prou i hi ha poc temps de marge perquè els centres es puguin organitzar. Per això demana més previsió de cara al setembre, perquè «moltes escoles no estan preparades per desdoblar espais ni professorat».

El sindicat sosté que cal augmentar al doble la plantilla de personal docent i de suport educatiu, i poder reduir ràtios, «i per això, fa falta inversió econòmica». I és que les plantilles que s'han presentat «són les mateixes, i no n'hi ha prou», diu Plans. «Això s'ha de solucionar ara», com també la previsible manca d'espais «buscant les possibles alternatives que hi hagi a cada poble».

La proposta de poder disposar d'equipaments municipals també l'han apuntat els directors dels centres educatius consultats per aquest diari, la majoria dels quals preveuen problemes de capacitat si només poden disposar de les instal·lacions actuals, tenint en compte que caldrà desdoblar més que mai.