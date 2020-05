La 14a edició de les Vesprades Sota l'Alzina s'ajorna fins al 2021

La comissió organitzadora de Les Vesprades sota l'Alzina de Fonollosa ha comunicat la decisió, imposada per la realitat excepcional que vivim, de suspendre l'edició d'enguany del festival estiuenc Les Vesprades.

Ja feia dies que es platejava ajornar la celebració o bé fer-la en un altre format. Finalment, la comissió ha assegurat que cap opció semblava bona, ja que Les Vesprades són un homenatge a la seva alzina, a la música, al territori i a totes les persones que saben apreciar-ho i res del que podíen fer era digne del que representen.

La comissió ha comunicat així el seu ajornament definitiu fins l'any vinent i ha aprofitat per enviar una abraçada a la resta de festivals que tampoc es podran realitzar aquest any i, en especial, a tots i totes les artistes, tècnics i personal de producció que any rere any els han ajudat a fer possible el somni de les Vesprades de Fonollosa.