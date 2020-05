El Consell del Bages gestiona ajuts al lloguer en l'actual context de crisi

L'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Bages gestiona la línia d'ajuts de la l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per pagar el lloguer dels habitatges de les famílies amb dificultats econòmiques provocades per l'actual crisi sanitària i social ocasionada per la Covid-19. Es tracta d'ajuts directes per pagar un màxim de sis mensualitats (entre els mesos d'abril i setembre) adreçats a famílies amb despeses de lloguer i subministraments bàsics que igualin o superin el 35% dels seus ingressos. Al Bages, les ajudes per al pagament del lloguer són d'un màxim de 750 euros

Les persones sol·licitants han de ser titulars d'un contracte de lloguer del domicili habitual i que, a causa de la pandèmia, s'hagin trobat en alguna de les situacions de vulnerabilitat econòmica: passin a estar en situació d'atur, estiguin afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), pateixin una reducció de la jornada de treball o bé tinguin altres motius que els suposin una pèrdua d'ingressos.

La finalitat dels ajuts és la del pagament total o parcial de la renda de lloguer o bé la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits. Les persones interessades a acollir-se a aquesta línia d'ajuts hauran d'acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març i tindran de termini fins al 30 de setembre. Des de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Bages s'ofereix assistència i suport per preparar la documentació necessària per optar a la línia d'ajuts a través dels telèfons 93 693 03 61 i 93 693 03 77 i també del correu electrònic habitatge@ccbages.cat.