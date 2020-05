Donar vida a un equipament que mai no ha trobat la seva funció

La posada en marxa del centre d'informació del Geoparc servirà alhora per donar vida i funcionalitat a un equipament promogut fa una dècada per la Generalitat i que ha estat més temps tancat que no pas actiu. El Centre d'Acollida Turística de Sallent es va inaugurar el juliol del 2010 i s'integrava en la xarxa de Punts CAT d'arreu del país, en aquest cas especialitzat en la industrialització i l'obrerisme català, però no mai no va acabar de funcionar. Va ser una aposta del llavors conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el manresà Josep Huguet, que va crear una xarxa d'un total de nou centres a tot Catalunya, cadascun dedicat a difondre unes singularitats històriques i turístiques de cada territori.

A Sallent, concretament, es dedicava a la industrialització catalana i l'aparició de l'obrerisme, explicat amb diversos suports, des de plafons fins a un audiovisual. Es completava amb una zona de bar-degustació de productes locals i de proximitat i botiga d'artesania, records i productes gastronòmics. Amb aquesta funció, però, l'espai només va estar actiu tres anys, ja que va tancar portes el 2013.