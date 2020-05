Navàs i Moià, únics pobles de més de 5.000 habitants on s'eliminen les franges horàries

La notícia, feta pública dimarts, que els pobles d'entre 5.000 i 10.000 habitants podrien eliminar les franges horàries per sortir a caminar o fer esport va tenir una bona rebuda als municipis de la Catalunya Central.

Tot i això, l'ordre, publicada ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que autoritzava aquests canvis i que va entrar en vigor immediatament, incloïa un requisit inesperat: els municipis han de tenir una densitat inferior a 100 habitants.

Segons aquest requisit, dels municipis de la Catalunya Central, només Moià i Navàs podran treure's la cotilla de les franges horàries.

L'ordre també indica que podran assistir a les vetlles 15 persones en espais tancats i 25 a l'aire lliure. També es podrà anar al temple si no es supera el 50% de l'aforament. Estarà permès que obrin també les biblioteques, amb un terç de l'aforament.

Aquesta ordre elimina les franges per a la població infantil i també per als esportistes no professionals. A més, no serà obligatori només un acompanyant en el cas dels nens. L'activitat es podrà practicar al terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent-hi municipis del costat, però sempre que també siguin de menys de 10.000 habitants.

Els bars i restaurants, amb l'excepció de discoteques i locals d'oci nocturn, podran obrir per al consum interior. No s'haurà de superar el 40% d'aforament. El consum a l'interior haurà de fer-se en taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. No s'admetrà l'autoservei a la barra. A més, les taules hauran de mantenir una distància de dos metres. Estarà permès l'encàrrec al mateix establiment de menjar i beure per emportar-se, i es podran oferir productes de lliure servei a través de plats individuals degudament preservats. El servei de terrassa es farà d'acord amb el que ja és previst en fase 1.

A més, els ajuntaments podran autoritzar la celebració de mercats ambulants.