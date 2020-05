Salvem el Pla de Bages posa les seves bases per al nou POUM de Sant Fruitós

La plataforma Salvem el Pla de Bages ha fet públic que ha finalitzat aquest mes de maig una ronda de converses amb tots els partits polítics de Sant Fruitós (Gent Fent Poble, ERC, J×Sant Fruitós i PSC), en les quals ha presentat les seves propostes de protecció ambiental per aquest municipi.

La plataforma recordar que va sorgir com a resposta «als plans del govern de Sant Fruitós d'increment de la reserva de sòl industrial i comercial en zones d'interès ecològic» en el nou Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal (PGOUM), que l'executiu fruitosenc (llavors format per Gent Fent Poble i el PSC, i liderat per l'actual alcalde, Joan Carles Batanés) va posar en marxa a mitjans del mandat passat.

Aquella proposta de pla urbanístic no va superar l'aprovació inicial després d'un convuls ple el març de 2019 degut a la falta d'un mínim acord amb l'oposició i amb entitats socials, especialment expressades per la mateixa plataforma. De fet, tot i que aquell ple es va convocar específicament per a la seva aprovació inicial, no es va arribar a sotmetre ni a debat ni a aprovació, perquè finalment es va optar per retirar-lo de l'ordre del dia, ja que a més a més s'estava a les portes d'unes eleccions municipals. El compromís va ser de reprendre'n la redacció en aquest mandat.

Les reserves de sòl i la preservació de l'entorn natural del poble van ser uns dels punts principals de desacord. Aleshores, la plataforma Salvem el Pla de Bages va manifestar el seu compromís a elaborar una proposta de caire proteccionista que fos «dialogada i consensuada amb tots els partits polítics i entitats del poble», segons ha expressat la plataforma Salvem el Pla de Bages en un comunicat que ha fet públic. En aquest mateix comunicat s'expressa que la proposta presentada inclou, entre altres aspectes, la preservació de corredors ecològics que connecten les valls dels rius Llobregat i Cardener, «que són clau per a la supervivència de molts ecosistemes del Pla de Bages, i la protecció d'àrees d'alt interès paisatgístic que havien estat seleccionades com a zones de potencial industrial».

La proposta ha estat presentada en les reunions que s'han anat celebrant durant aquesta primavera i, segons la plataforma, «ha rebut una resposta positiva per part dels responsables polítics, que han manifestat la voluntat de millorar significativament els espais de protecció ambiental del municipi, i continuar treballant en aquesta direcció en els propers mesos».