Cinc joves impulsen un espai a Instagram per donar visibilitat a la restauració bagenca

Cinc joves de Manresa han creat una plataforma a les xarxes socials per donar visibilitat als negocis de restauració del Bages en un moment de gran complexitat per al sector amb motiu de la pandèmia. EatEasy, que es pot trobar de moment a Instagram, pretén recollir l'oferta actual de bars i restaurants de Manresa i la comarca, ja sigui de menjar per servir a domicili, per emportar, o sobre l'activitat en cara no massiva de les les terrasses. «No trobàvem un espai on consultar aquesta informació i com a manresanes, ens sentim amb l'obligació de donar un cop de mà a la ciutat, a aquells comerços que ho estan passant malament», diu Marta Garcia, una de les cinc promotores d'EatEasy, juntament amb Laura Lao, Laura González, Sandra Constantí i Anna Oliveras.

La idea, avui consultable a https://www.instagram.com/eateasy.manresa, i sorgida fa unes poques setmanes, arran de l'entrada del territori en la fase 0 del desconfinament, ha estat proposada a diversos negocis de restauració de la comarca, que poden publicitar gratuïtament l'espai creat per EatEasy. De moment, una vintena llarga de negocis ja s'han registrat a la pàgina¡, i una quinzena més són a punt de fer-ho, explica Garcia. Es tracta de bars i restaurants de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Sallent, De moment.

Les cinc promotores són apassionades del màrqueting, diu Marta Garcia, que explica que aquesta iniciativa ha servit per donar sortida a la seva vocació i alhora per posar el seu gra de sorra en la recuperació econòmica local. El mitja escollit per donar a conèixer la proposta ha estat Instagram, que creuen que és més consultada avui que una aplicació o una pàgina web. «A Instagram hi ets constantment», diu Garcia. Amb tot, no descarten estendre la seva iniciativa a una web en un futur. EatEasy està obtenent una bona resposta al sector i les seves promotores consideren que pot convertir-se en un espai virtual per compartir opinions sobre la restauració bagenca.

Tot i haver arrancat amb motiu de la pandèmia, Garcia explica que la seva intenció és que tingui un llarg recorregut, que pugui ser una bona eina en moments de gran afluència a Manresa, com pot ser la Fira de l'Aixada. «El confinament ha estat l'excusa», diu Garcia, que afirma que la seva iniciativa pretén «donar vida» al sector avui encara en fase de tímida reobertura.

Les cinc joves, que es van conèixer estudiant a l'institut Pius Font i Quer de Manresa, han anat orientant la seva formació cap a l'administració i direcció d'empreses. A més, comparteixen aficions a l'entorn del disseny i la creació de pàgines web i aplicacions. «Aquesta ha estat una manera d'aplicar el que ens agrada d'una forma altruista», explica Marta Garcia, que considera que ara «no és el moment de monetitzar» aquesta proposta nascuda per ajudar la restauració.