El Consell Comarcal obrirà l'1 de juny la convocatòria d'ajuts per al menjador escolar

El Consell Comarcal del Bages obre el proper 1 de juny la convocatòria d'ajuts individuals per al menjador escolar de cara al curs 2020-2021. L'actual situació d'emergència sanitària obliga a prioritzar les tramitacions telemàtiques, però en cas que no sigui possible les famílies ja poden recollir la documentació als diferents ajuntaments de la comarca, excepte a Manresa, que es podrà recollir a la seu del Consell Comarcal del Bages de 9 del matí a 2 del migdia. El termini per presentar la documentació de manera presencial serà de l'1 al 12 de juny.

Les famílies que tinguin accés a internet es podran descarregar la sol·licitud a través de la pàgina web del Consell Comarcal del Bages, mentre que el termini per presentar tota la documentació telemàticament serà més ampli, concretament de l'1 al 14 de juny. A partir d'aquestes dates es podran continuar presentant sol·licituds, però no es podrà garantir que estiguin adjudicades abans de l'inic de curs.

Les sol·licituds que s'hagin de presentar presencialment, en cas que a partir de l'1 de juny la Catalunya Central entri en la fase 2 del desconfinament, es faran a través de les escoles. Si els centres educatius no poguessin obrir aquest procés de recollida es faria a través dels ajuntaments, excepte a la ciutat de Manresa, on el Consell Comarcal es desplaçaria a l'exterior de les escoles per fer la recollida de sol·licituds i evitar les aglomeracions.

Aquest curs escolar 2019-2020 l'àrea d'Educació del Consell Comarcal del Bages gestiona un total de 3.393 beques de menjador escolar, el 90% de les quals cobreixen la meitat del cost del servei. A conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 els ajuts es mantenen a través de les recàrregues quinzenals de les targetes menjador distribuïdes a les famílies mentre les escoles continuen tancades.