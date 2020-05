El virus deixa 1.500 morts a la Catalunya Central des de l'inici de la pandèmia

La Catalunya Central és la regió sanitària del país amb més víctimes mortals pel virus després de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En el conjunt de comarques de la regió central han mort 1.500 persones, segons les dades de la Generalitat d'ahir, i representen el 12,6 % de tot el país, on ja se n'han comptabilitzat 11.835.

Del total de defuncions a la Catalunya Central, hi ha 654 sospitosos, que presentaven símptomes però no se sap al cent per cent si estaven contagiats, i 846 que havien donat positiu en el test per determinar si tenien el coronavirus. Dels 1.500 morts de la regió, 697 van perdre la vida en hospitals o centres sociosanitaris, 502 en residències, 114 en domicilis i 187 no estan classificats.

Les xifres del departament de Salut també indiquen que en el territori de la Catalunya Central ja s'han acumulat 5.895 casos positius i 20.082 casos sospitosos. Pel que fa a les residències, hi ha hagut 1.619 casos positius acumulats i 3.850 casos sospitosos residents en els geriàtrics catalans.

Pel què fa a altres regions sanitàries. Barcelona Ciutat és la que registrava més defuncions amb 3.881, seguida de la regio Metropolitana Nord amb 2.754 i els 2.292 de la regió Metropolitana Sud.



Cap defunció ahir a Manresa

Zero morts. Els hospitals de Manresa no van registrar ahir cap nova defunció i per tant la xifra de víctimes es manté en 233 després dels dos morts de dissabte.

El balanç dels centres sanitaris de la capital del Bages indicaven que la situació ahir era similar a la de dissbte. És a dir, des que es va iniciar la pandèmcia a l'Hospital de Sant Andreu hi ha hagut 63 morts i a Althaia (la fundació integrada per l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el centre Hospitalari) un total de 170.

A l'Hospital de Sant Andreu havia ahir un total de 19 persones ingressades per la Covid-19 a la unitat d'aïllament, el mateix nombre que el dia anterior, i cap pacient va rebre l'alta a domicili. A part, no hi va ingressar cap persona infectada pel virus. D'altra banda, ahir hi havia dos treballadors del centre manresà sospitosos d'estar infectats que estaven a casa de manera preventiva pendents de les resultats del test, i així saber si son positius.

Althaia mantenia el mateix nombre d'ingressats afectats pel coronavirus que els darrers dos dies, quatre, i el còmput d'altes a pacients que han superat la Covid-19 era de 996 en els centres de la fundació sanitària de la ciutat.

Pel què fa l'Hospital Sant Bernabé de Berga, el centre no va facilitar dades perquè els seus responsables han decidit no fer públic el balanç diari. En la darrera nota de premsa, difosa divendres, especificaven que a partir d'ara només faran públic el recompte els divendres. En el darrer balanç, de divendres, s'indicava que el nombre total de víctimes mortals des de l'inici de la crisi sanitària és de 42.

Pel què fa l'Hospital de Cerdanya, ahir no hi havia cap pacient ingressat que hagi donat positiu en Covid-19, tot i que hi havia dos casos pendents de diagnòstic. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 48 positius, dels quals 36 han ingressat al centre sanitari de la capital comarcal. Hi ha hagut 5 trasllats a centres catalans i 1 a un de francès. Per altra banda, 31 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Des de l'inici de la pandèmia, s'hi ha registrat un mort a l'hospital cerdà.



35 morts més a Catalunya

Les funeràries catalanes van compabilitzar ahir 35 morts més per la covid-19, una més que el balanç de dissabte, segons el departament de Salut.A més, es van registrar 24 nous positius, un increment molt més petit que el de dissabte (+757), fins als 64.818. La xifra de casos sospitosos és de 222.599 (+1.443) i la de positius i confirmats sospitosos junts de 287.417 (+1.467).

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.015 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 210,és a dir, quatre menys que dissabte. A més, 2.689 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 37.145 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

La xifra de morts diaris amb coronavirus a Espanya va ser ahir de 70 enfront dels 48 de dissabte, Malgrat aquest augment, a l'estat espanyol era el vuitè dia consecutiu que hi havia menys de cent defuncions, mentre que el nombre de nous contagis confirmats mitjançant PCR va disminuïr a 246. L'increment mitjà setmanal a Espanya de morts era ahir del 1,6%.