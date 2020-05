Sallent guarnirà els balcons del poble per Corpus per festejar les Enramades

La crisi sanitària del coronavirus ha obligat a suspendre les Enramades de Sallent, que s'havien de celebrar de l'11 al 15 de juny, però el poble es resisteix a quedar-se del tot sense la seva festa més històrica i tradicional. Després de l'èxit que va tenir la iniciativa dels Amics de les Enramades de guarnir amb roses artesanals finestres i balcons per Sant Jordi, l'entitat repeteix la proposta i aquest Corpus vol omplir els carrers de cadenetes i papallones amb els colors de l'arc de Sant Martí. La proposta està tenint molt bona acollida.

Segons la presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, la idea inicial era que els veïns i veïnes guarnissin els balcons amb materials d'altres anys o flors naturals i «que cadascú fes el que li semblés per fomentar la creativitat», però després de l'èxit de les roses de Sant Jordi van decidir fer una proposta perquè la seguís tothom qui ho volgués. «Vam triar la cadeneta, perquè és fàcil de fer, amb els co lors de l'arc Sant Martí per continuar amb la idea del tot anirà bé», explica Calvo.

La cartolina per fer el guarniment, en paquets i tot, es pot comprar a la llibreria L'Espill, on, a més, es facilita el patró de les papallones i, de moment, ja han venut «més de 6.000 metres de cadeneta». Els Amics de les Enramades també han fet un tutorial a la seva pàgina de Facebook.

Calvo destaca el gran interès que han mostrat els veïns, que ja fa dies que hi estan treballant. «Hi ha molt ambient al poble i hi ha edificis sencers que s'han posat d'acord per guarnir». Per aquest motiu, pensen que la iniciativa «podria repetir-se cada any», ja que no només hi participa el veïnat dels carrers que habitualment enramen, sinó que s'hi han apuntat veïns de diferents punts del poble i també de la Botjosa, Cabrianes i Cornet. De fet, Calvo recorda que «anys enrere la gent ja guarnia els balcons del poble».

A banda de l'ornamentació dels balcons i finestres, també s'està treballant per poder dur a terme alguna activitat d'animació el dijous de Corpus, que és festiu al municipi, que l'entitat encara no ha volgut desvelar.



Les Balladetes seran virtuals

D'altra banda, les tradicionals Balladetes, que protagonitzen alumnes de les escoles del municipi, enguany es faran de manera virtual. S'ha preparat un tutorial amb els passos de la dansa i es proposa als nens i nenes ballar-les des de casa amb la famí?lia i amics. De tots els vídeos n'editaran un de conjunt que compartiran el dilluns d'Enramades a les xarxes.