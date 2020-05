Navàs dota la piscina coberta de dos equips de desinfecció amb llum ultraviolada

Les piscines municipals l'Eix de Navàs disposaran d'un sistema de desinfecció de l'aigua mitjançant llum ultraviolada, un mecanisme més efectiu que l'ús exclusiu del clor com fins ara, i amb beneficis quant a la qualitat de l'aigua i d'estalvi energètic. Aquest nou mètode s'aplicarà només als dos vasos interiors, que estan en servei tot l'any, i tot i que ja se n'ha provat el funcionament, no es posarà en pràctica fins que es puguin reobrir les instal·lacions, en una data que l'Ajuntament encara no ha determinat.

Es tracta de dos equips de desinfecció, un per a cada un dels dos vasos interiors, dissenyats especialment per l'empresa Solatep, i que suposen un salt qualitatiu i pioner a la comarca, segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Navàs, Genís Rovira. La proposta ja ve de fa temps però no s'ha pogut executar i estrenar fins ara, just en un moment clau «i amb més garanties de no propagació de la Covid-19 a l'aigua», apunta Rovira. I és que, aquest sistema «no substitueix però complementa» l'ús del clor com a mètode de desinfecció, i augmenta l'efectivitat fins al 99,9 %, perquè «mata organismes resistents al clor», segons ha explicat a aquest diari el tècnic municipal Albert Vall.

A partir d'ara, tota l'aigua d'aquests dos vasos interiors, que està en circulació constant, passarà per un cilindre que emet llum ultraviolada on es desinfectarà. D'aquesta manera, no es formaran tants subproductes a l'ambient, i no es requeriran tants productes químics. En definitiva, «l'aigua serà més neta, més saludable i de més qualitat», apunta Vall. D'altra banda, com més neta, menys necessitat de renovació hi haurà, «i si no entra tanta aigua nova al sistema, no n'haurem d'escalfar tanta» , de manera que es preveu un efecte rebot en estalvi energètic.

La instal·lació d'aquests dos equips de llum ultraviolada ha costat 57.577 euros, dels quals la Diputació n'ha aportat 50.000. La subvenció ja es va demanar l'any 2017 dins el programa complementari de reforma i millora d'equipaments locals, però fins ara no s'ha pogut executar per qüestions burocràtiques, segons ha explicat l'Ajuntament.