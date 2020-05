Sant Vicenç reobre dilluns els serveis municipals de forma presencial amb cita prèvia

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet inicia el proper dilluns 1 de juny la reobertura presencial de diferents serveis municipals. Ho farà amb cita prèvia, i funcionaran l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), tots els Serveis Socials, la Biblioteca, l'escola bressol municipal El Niu i l'Espai Impuls. L'obertura es farà amb mesures de seguretat que garantiran la seguretat del personal de l'Ajuntament i la de les persones usuàries.

Una de les principals novetats de la reobertura presencial és que l'OAC es desdoblarà i també s'atendrà presencialment a l'Edifici Impuls amb un nou accés des del carrer Mossèn Joan Orriols, més enllà de l'espai habitual a la plaça de l'Ajuntament. Per altra banda, totes les gestions s'han de tramitar a través d'internet i l'OAC només atendrà presencialment aquells casos que no es puguin resoldre telemàticament o bé per telèfon. En aquests casos serà imprescindible demanar cita prèvia al telèfon 93 693 06 11.

L'obertura dels serveis municipals es farà seguint unes estrictes normes de funcionament. Les portes dels espais romandran tancades, les persones amb cita prèvia hauran de venir soles i en cas que hagin de venir acompanyades ho hauran de sol·licitar en el tràmit de la cita prèvia. El consistori informa que hi haurà una separació entre el personal de l'Ajuntament i les persones usuàries, que hauran de portar mascareta i recomana l'ús dels guants també.