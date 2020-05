Els alumnes de secundària no tornaran a les aules tot i la reobertura dels centres

Els centres que ofereixen educació secundària a la Catalunya Central estan ultimant els detalls per a la seva reobertura a partir de dilluns, amb l'entrada a la fase 2 del confinament. Els diferents centres públics consultats per Regió7 avancen que la presència d'alumnes es reduirà a la mínima expressió i estarà limitada a casos molt concrets i sense que es facin classes presencials. En aquesta fase es podrien reunir fins a un màxim de 15 alumnes per aula.

D'aquesta manera, malgrat l'obertura dilluns, fins a final de curs l'activitat lectiva es continuarà fent de forma telemàtica, tal com s'ha fet des que el mes de març es van tancar els centres educatius arran de la crisi per la pandèmia de la Covid-19.

Així, la directora de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, Assumpta Pla, és molt clara. Afirma que «el curs es continua telemàticament» i que les visites presencials al centre són «casos molt excepcionals que no es puguin resoldre de forma telemàtica o per entrevista telefònica». En aquest sentit explica que s'han establert franges en funció dels cursos dels alumnes que «poden venir a fer una entrevista amb professors o el tutor», però insisteix que «han de ser casos extrems en què no hi hagi cap més manera de solucionar-ho».

La directora de l'Institut Guillem Catà de Manresa, Marta Codina, explica que per sobre de tot hi posen la salut, de manera que tot el que fan es fa seguint les directrius de la Generalitat. Així, assegura que «hem planificat una tornada molt centrada en l'acompanyament individualitzat», de manera que la presència d'alumnes al centre es reduirà als casos d'alumnes que tinguin alguna raó que requereixi atenció presencial més enllà de les classes i les consultes que actualment ja es fan de forma telemàtica.



Atenció especial en final d'etapa

Els centres tenen previst fer també una atenció especial per als alumnes que tanquen cicle, és a dir aquells que ara finalitzen quart d'ESO i els que acaben un cicle formatiu o el batxillerat. Per a aquests darrers, que a principi de maig ja van acabar el curs i ara s'estan centrant en la selectivitat, els centres a nivell general no han previst portar a terme cap sessió preparatòria presencial, de manera que són els alumnes els qui han de preparar-se a casa, ja sigui de forma individual o seguint sessions online amb els seus professors. Sigui com sigui, tots els centres tenen els professors a disposició dels alumnes per resoldre dubtes i alguns, com el Guillem de Berguedà, van més enllà i tenen previst fer alguna sessió presencial per resoldre dubtes i preguntes, sempre respectant les distàncies, el nombre màxim d'alumnes i totes les mesures exigides, segons explica el seu director, Ferran Camprubí. Tot i això descarta que es portin a terme la setmana que ve.

Més enllà dels temes estrictament acadèmics, els responsables dels diferents centres també asseguren que atendran de forma presencial aquells alumnes que hagin de fer la preinscripció a uns nous estudis i no ho puguin fer de forma telemàtica.

Pel que fa a centres concertats i privats, a La Salle de Manresa faran com als instituts, encara que en el seu cas preveuen sessions en petits grups per tancar el curs (vegeu desglossat). A la FEDAC de Manresa, on com a La Salle també es pot cursar primària, aquests dies estan ultimant els detalls per a la reobertura, ja que segons explica la seva directora, Alba Pérez, a partir de la setmana que ve els alumnes que ho vulguin hi podran tornar. Aquesta setmana estan acabant de comptar els alumnes que hi aniran i explica que, per exemple, dels 33 alumnes de primer de batxillerat, només dos han demanat tornar a les classes presencials la setmana que ve. A la Joviat combinaran sessions presencials i telemàtiques (vegeu desglossat).



Sempre amb cita prèvia

Tots els centres coincideixen a assenyalar que, en els casos que algú assisteixi al centre educatiu, serà sempre amb cita prèvia.

Un dels objectius d'aquesta cita prèvia és evitar que el centre es pugui desbordar de visites i també poder garantir al màxim la seguretat i higiene. En aquest sentit, Codina explica que cada cop que es faci una sessió tot seguit es farà una neteja de l'espai abans no hi entrin altres persones.

De fet, la directora de l'Institut Moianès, Laura López, recorda «el que ha passat a Lleida», motiu pel qual «serem molt prudents», i insisteix que, en el cas del centre que dirigeix, actualment han desviat les trucades a altres telèfons per no haver de ser presencialment al centre educatiu, i que quan puguin obrir només atendran presencialment a qui abans hagi concertat cita i per a casos molt concrets, com per exemple recuperar material, o per situacions que no es puguin resoldre a distància. I en aquest sentit, Elisa Altimiras, directora de l'Institut Cal Gravat, posa de manifest els problemes d'espai que podria suposar una obertura convencional dels centres, ja que cal garantir un mínim de 4 m2 per estudiant.