Empreses del sector turístic del Bages es formen per ser més sostenibles

Diverses empreses del sector turístic del Bages continuen treballant per ser més sostenibles i aconseguir el segell Biosphere, que acreditarà el seu compromís amb el turisme sostenible i de qualitat. Com a conseqüència de l'epidèmia de Coronavirus, les sessions de formació s'imparteixen a través de videoconferències. En la darrera de les sessions que han tingut lloc les empreses han compartit bones pràctiques en diferents aspectes mediambientals com la gestió dels residus, l'eficiència energètica, la promoció de pràctiques saludables entre treballadors i clients o el turisme responsable.

Al Bages, les empreses que obtenen el segell Biosphere també s'acrediten com a empreses adherides al Geoparc Unesco de la Catalunya Central. En aquests moments la comarca té 22 empreses acreditades i 15 més que treballen per tenir aquest segell per primera vegada. La sostenibilitat és un dels eixos de treball de Bages Turisme, que vol impulsar per al territori un model turístic de qualitat i respectuós amb l'entorn.



Taller sobre eficiència energètica

Com s'interpreta la factura energètica? Quines mesures es poden prendre per reduir el consum i disminuir les emissions de CO2 a l'atmosfera? Aquestes són algunes de les preguntes a les que es donarà resposta al taller que Bages Turisme proposa per al proper dimarts, 2 de juny, i que forma part del cicle de formacions que impulsen l'àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. El taller es farà a través de la plataforma Zoom i és gratuït. Les inscripcions poden fer-se al web de la Cambra de Barcelona.