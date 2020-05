L'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan fa pinya per activar un pla de xoc per la Covid

En la línia del que ja han fet altres municipis de la comarca, Sant Joan de Vilatorrada impulsarà un pla de xoc per mitigar els efectes de la Covid-19 al municipi. Així ho va aprovar ahir el consistori en un ple telemàtic a partir d'una proposta dissenyada pels grups de l'oposició, que van fer front comú aprofitant que tenen majoria al ple per tirar endavant el projecte que havien acordat prèviament i sense acceptar les esmenes que hi va aportar l'equip de govern. La proposta doncs, es va aprovar amb els vots a favor dels 3 regidors d'ERC, els 3 de JxC, els 2 de Compromís i la regidora de Cs, mentre que la coalició de govern (amb 5 regidors d'Alternativa i 3 del PSC) hi van votar en contra després que les seves esmenes no fossin acceptades.

La proposta demana la creació d'una comissió que s'encarregarà d'elaborar el pla de xoc, i que incorporarà mesures de caràcter social, econòmic, educatiu cultural i esportiu. Això vol dir que els termes en què es desenvoluparà aquest pla de xoc hauran de sorgir d'aquesta comissió, que en realitat tindrà tres grups de treball, cadascun integrat pels regidors responsables de les respectives àrees i d'un representant de cada grup municipal, a banda de diverses entitats, col·lectius i associacions vinculades amb la voluntat d'aglutinar el màxim de sectors socials possibles de Sant Joan. Així doncs, hi haurà un subgrup de caire social i sanitari, que inclourà també representants del CAP, la residència de gent gran, Creu Roja i tècnics de Benestar Social de l'Ajuntament; un de territori i mobilitat, amb Policia Local, Protecció Civil, la Gest, i un tècnic de Serveis Territorials; i un tercer subgrup de desenvolupament econòmic, amb l'ABIC, representants dels polígons, del gremi de restauració, i del CIO.

Aquests s'hauran de reunir 15 dies després de l'acord d'ahir i aniran mantenint reunions quinzenals fins a l'aprovació del pla de xoc, tot i que continuara sent actius posteriorment amb reunions mensuals per fer un seguiment.

També es proposa destinar el 20 % del superàvit municipal del 2019 (que puja a 1,8 milions d'euros) a mesures extraordinàries i urgents per fer front a l'impacte social i econòmic de la pandèmia.

L'equip de govern havia elaborat el seu propi document amb una llista de mesures a emprendre però que l'oposició va rebutjar, entre altres coses per considerar-les «un document de bones intencions, quan el que es busca és un pla concret, calanderitzat i amb un pressupost al darrere», segons va apuntar el líder de Compromís, Albert Marañón. Uns termes que tampoc encara no té l'acord actual i que hauran d'anar concretant les comissions de treball.

L'equip de govern va defensar que per la seva banda s'havia elaborat un document amb les aportacions recollides per cada regidor en els seu àmbit, i la socialista Èlia Tortolero va oferir «mà estesa» a la resta de grups per completar-lo, però l'oposició no va comprar la proposta del govern . Tampoc no va acceptar les esmenes que els van fer Alternativa i PSC, si bé es van comprometre a corregir algunes puntualitzacions d'estil i forma, però no de contingut.