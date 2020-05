El Pare Ramon Ribera-Mariné celebra dilluns el jubileu monàstic a Montserrat

Aquest dilluns vinent, l'endemà de la Solemnitat de la Pentecosta, durant la missa conventual del Monestir de Montserrat, el Pare Ramon Ribera-Mariné celebrarà 50 anys de la seva professió com a monjo i renovarà els vots monàstics davant la comunitat benedictina.

Va néixer a Barcelona el 9 de gener de 1949 i és doctor en Sagrada Escriptura pel Ponfitici Institut Bíblic de Roma. Durant aquests 50 anys ha tingut diverses responsabilitats dins la comunitat, com ara prior, director la Casa d'Espiritualitat del Miracle, superior de la comunitat de Montserrat al Monestir de Sant Miquel de Cuixà (Conflent, Catalunya Nord), formador dels monjos joves o professor de Bíblia. Va estudiar a Roma i a Jerusalem. És un gran amant de la natura i bon caminador. Quan va celebrar 25 anys com a monjo va anar caminant de Montserrat a Sant Jaume de Galícia, un trajecte que va fer en un mes i que va tenir com a fruit un llibre on va plasmar la seva experiència.

En aquests 50 anys, afirma que ha estat «testimoni del creixement de forces persones», la qual cosa l'ha «omplert de felicitat». La natura i la muntanya ha estat la seva «escola d'humanitat, una invitació a intentar passar el meus petits límits; és un camp d'entrenament de la vida i un llibre obert, que cal saber llegir», assegura. A banda de l'estudi de la Bíblia, l'altra gran passió de Ribera-Mariné són els salms, que li són «importants com a pregària i xom tota bona poesia són un pou sense fons d'on es pot treure aigua renovada», conclou.

La missa d'aquest dilluns on Ribera-Mariné celebrarà el jubileu monàstic Ribera-Mariné es podrà seguir en directe a partir de les 11h a través de Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat).