Una regidora de Sant Fruitós retreu al govern no fer un ple telemàtic

La regidora de Sant Fruitós de Bages Laia Feliu, d'ERC, ha fet pública la seva queixa perquè considera que el darrer ple de la població convocat al pavelló municipal la va deixar sense la possibilitat d'exercir el seu deure com a regidora. Feliu té una malaltia que la situa com a persona de risc davant la pandèmia, i en aquesta situació, encara en fase 0, no va poder assistir al ple presencial convocat al pavelló. Però lamenta que tampoc no hi hagués a l'abast un sistema mixt, presencial i telemàtic, per als que no podien ser-hi físicament. Tal com es va fer, ella considera que es va privar el seu grup de tenir el seu vot.

Laia Feliu i Rodríguez confessa en un escrit que està afectada «d'esclerosi múltiple». « La malaltia -segons relata- em situa en una situació especialment vulnerable al virus, però encara és pitjor la situació de la meva filla petita, que el mes que ve farà quatre anys i ella també està al grup de risc per moltes altres patologies que té del néixer».

Aquesta és la causa per la qual Feliu, el dia 14 d'aquest mes de maig, no va poder assistir al primer ple des que va començar la pandèmia i postconfinament. En un escrit que ha fet arribar a aquest diari, relata que «aquest ple es va celebrar al pavelló municipal d'esports del poble i de manera presencial, tot i estar immersos en plena fase 0, a diferència de la resta de municipis que els han fet telemàtics». «Els metges em van recomanar que no hi anés, i d'aquesta manera em vaig veure obligada a triar entre la seguretat de la meva família i els meus deures com a regidora, una decisió que ha estat molt difícil i que m'ha fet patir».

A part de la tria i la renúncia voluntària que va haver de prendre imposada per la situació, Feliu afegeix que aquest cas no tan sols és un dany als seus drets personals, sinó que també afecta la relació de forces de l'Ajuntament, i, per tant, entén que perjudica la salut democràtica de la institució en un moment en què el govern està en minoria.

Feliu és regidora d'ERC, que està a l'oposició. En la reunió prèvia a la preparació del ple, que segons aquesta regidora es va fer per via telemàtica, ella i el seu grup van exposar la situació, però no hauria trobat resposta per part del govern. En paraules de Laia Feliu, la reunió entre els grups «no va anar bé»i relaciona aquesta manca d'unitat per afrontar solucions per als efectes de la Covid-19 amb la situació viscuda en la reunió dels grups.

«Per preparar el ple vam fer una reunió telemàtica, sigui dit de passada, l'única reunió telemàtica que hem fet tots i totes les regidores més la interventora i el secretari. En aquesta reunió vam intentar debatre sobre com afrontar aquesta crisi entre tots i totes, però no va anar tant bé com era d'esperar, i va servir de ben poca cosa».

Afegeix que, a part de la seva situació, fer el ple presencial també va afectar altres regidors, «per això vaig demanar que es poguessin fer els plens telemàticament. Però, després d'explicar la situació en detall, l'únic que en vaig treure va ser la resposta d'un dels regidors de Gent fent Poble [grup de govern], dient: 'tant els meus companys i companyes com jo mateix, t'entenem perfectament i ens solidaritzem amb tu'».

Laia Feliu reclama en l'escrit «respecte pels meus drets». I especifica que en el ple «es van poder aprovar dos punts molt rellevants per al pressupost municipal i per als ajuts a la recuperació social, que ens semblen poc acurats i si hi hagués pogut ser el resultat de les votacions hauria sigut un altre».

I acusa l'alcalde, Joan Carles Batanés, de «modificar l'ordre del dia i d'aquesta manera alterar les majories democràtiques».