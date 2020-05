Els tanatoris Àltima del Bages es preparen per l'entrada a la fase 2

La companyia funerària Àltima ha preparat els 14 tanatoris que té al Garraf, l'Alt Penedès, el Bages, el Ripollès i l'Alt Empordà per a l'entrada a la fase 2 del desconfinament, dilluns vinent. La nova situació permet incrementar els aforaments a les vetlles fins a les 15 persones, mentre que les cerimònies podran assumir fins al 50% de la capacitat a l'oratori o al centre de culte escollit. Pel que fa als enterraments a cementiris o a les incineracions, poden acollir fins a 25 assistents a més d'un ministre de culte. Per les dimensions de la sala d'introducció del fèretre per a la incineració, es manté el nombre màxim de tres assistents en aquest espai interior, mentre que la resta de la comitiva haurà d'esperar a fora.

En tots els centres, Àltima continuarà garantint la provisió de dispensadors de gel desinfectant de mans i fins a 15 mascaretes per a cada família que faci ús de la sala de vetlla. També ha adaptat a la nova fase panells informatius i elements de senyalització excepcional. Es mantenen els elements de protecció addicional per a centres i personal i s'incrementa la freqüència de neteja i desinfecció de tots els espais.

Durant la fase 2, Àltima seguirà prioritzant l'atenció telefònica a tots els centres i oficines, limitant només a una o dues persones en cas que sigui necessària la gestió presencial. Així mateix, seguirà oferint assistència telefònica al dol (900 533 264), gratuïta per a totes les famílies que ho necessitin i coordinada per un equip de professionals.

En relació als 17 equipaments funeraris d'Àltima a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, continuaran amb les restriccions corresponents a la fase 1.