L'assignatura es deixa de banda, i es tracta la qüestió emocional

? Aquests dies, a les escoles no es farà classe, sinó sessions tutorials i d'acompanyament, «de veure com estan els alumnes»; i també de tancament «i de desitjar-los un bon estiu», explica el director del col·legi La Font, Lluís Cano. En general, així és com s'enfocarà l'activitat als centres, sense descartar una part més analítica de com s'ha arribat a la situació actual: amb els més petits es podrà parlar de com han viscut el confinament o de mesures d'higiene, i amb els grans de què és una pandèmia o un virus. La idea és tractar qüestions de caire social i emocional, no acadèmic.