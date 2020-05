Les llars d'infants obriran amb l'ull posat a garantir la distància

Les portes també s'obriran dilluns a les llars d'infants, igualment amb mesures extremes i en aquest cas amb grups de fins a 5 alumnes. A més, no es permet l'entrada als de menys d'un any. A diferència dels centres d'infantil i primària, les escoles bressol donaran servei fins a final de juliol i amb l'afegit que tracten amb nens molt petits, i en general això és el que més preocupa en les circumstàncies actuals.

De fet, es curen en salut, i s'ha demanat una carta de responsabilitat signada pels pares davant les dificultats que es veuen a venir les mestres d'aquests centres per poder garantir al cent per cent el distanciament dels alumnes. Això els obligarà a extremar encara més les mesures de seguretat i a tenir el màxim d'atenció. «Al pati, per exemple, haurem de mirar que no s'ajuntin nens de diferents grups», diu la directora de la llar d'infants Els Gallarets de Santpedor, Montse Gonzàlez. «No es tracta d'aïllar-los però sí de separar-los», i a l'aula «és possible que es vulguin tocar o abraçar», la qual cosa ja fa pensar a les direccions dels centres d'organitzar activitats «que facilitin que es puguin entretenir de forma separada, i que cada nen tingui el seu material», apunta Gonzàlez.

Als Gallarets de Santpedor dilluns esperen 18 nens del centenar que tenen en aquest centre, de manera que l'espai no ha de ser un problema «perquè l'escola és gran». S'ha previst una tutora per grup més una persona de suport, «i mirarem que sempre siguin les mateixes perquè així els alumnes tindran una referència».

A Sant Fruitós, la llar d'infants Les Oliveres tindrà 9 alumnes d'un total de 87 (n'hi ha 12 de menys d'un any a qui dilluns no es permetria l'accés), que es distribuiran en quatre aules diferents. Inicialment se n'hi havien apuntat una vintena, però el fet que no hi hagi menjador ha estat un dels motius que han fet desdir-se algunes famílies, apunta la directora, Maria Carme Cura. També la preocupa com garantir les distàncies, per bé que «hem sectoritzat tant el pati com les aules». A més, s'ha tret el material «difícil de netejar i desinfectar, com els peluixos i nines de roba», i només s'hi han deixat joguines de fusta, plàstic o materials llisos, «que cada nen tindrà a la seva pròpia cubeta, amb el nom, i cada dia amb un material diferent», diu Cura. A més, els nens no portaran motxilla ni esmorzar, «tan sols una bosseta de bastonets».

En aquest centre també es prescindirà de les activitats experimentals per evitar riscos de contagi, de manera que aquests dies «es donarà un servei molt assistencial, però igualment intentarem que sigui tan pedagògic i educatiu com sigui possible», apunta Cura. Lamenta la situació per als nens, «que ens veuran com disfressades», amb mascareta, una bata i ulleres de protecció.

La directora de l 'escola bressol municipal El Niu de Sant Vicenç de Castellet, Núria Moratonas, també es fa ressò d'aquesta qüestió. «Amb els alumnes ens hem anat veient per vídeo setmanalment, però fa dos mesos i mig que no venen al centre i no serà fàcil», tenint en compte, a més, «que portarem mascaretes». Per això centres com aquest intentaran «que cada infant que vingui tingui la mateixa educadora de referència que ja tenia abans». En principi, s'ho podran fer, perquè només es preveu l'assistència de 17 alumnes de la vuitantena que hi ha al centre, de manera que es podran cobrir tots els grups i fins i tot hi podrà haver mestres de suport.

I és que, malgrat que els grups seran més reduïts que mai, es preveuen situacions complicades, perquè l'atenció haurà de ser màxima «si volem garantir les mesures de distància, i encara que siguem pocs és bo que no faltin mans», apunta Moratonas, que es refereix, per exemple, a les dificultats afegides que hi pot haver ara per canviar els bolquers dels infants i la desinfecció del canviador.

A la llar d'infants El Niu també es canviaran els protocols quant a la fruita que els nens acostumen a menjar cada matí. «Fins ara els la posàvem en plats més o menys per compartir, i ara els asseurem en una cadira separats, cadascú amb el seu plat», explica la directora del centre.