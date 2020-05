Els Mossos estudien si hi ha infracció en un funeral al camp de futbol de Castellbell

Els Mossos d'Esquadra estan estudiant si la celebració d'un funeral, dijous de la setmana passada, al camp de futbol de Castell-bell i el Vilar pot haver suposat alguna «infracció», segons han confirmat des del cos policial.

Els Mossos van tenir coneixement de la celebració de l'esdeveniment a través d'una veïna del municipi un cop ja s'havia fet el funeral i ara estan fent «gestions» per aclarir com van anar els fets.

La veïna que va alertar dels fets, que vol mantenir-se en l'anonimat, considera que el funeral «multitudinari» no s'hauria hagut de celebrar ja que en la fase 1, assegura, l'assistència està limitada a 15 persones, destaca que es va utilitzar el camp de futbol per a un acte que no és esportiu i també assegura que l'acte va suposar «un risc» per als assistents, i considera que en algun moment es van produir algunes «aglomeracions».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, defensa que el funeral es va fer al camp de futbol precisament per complir les normatives de seguretat, i acusa la persona que ha posat els fets en coneixement de la policia d'amagar-se rere l'anonimat.

L'alcaldessa assegura que el funeral es va plantejar com un «acte públic» i que es va aplicar la normativa vigent per a aquests casos. En aquest sentit, en un comunicat posterior el consistori assegura que «la cerimònia de comiat es va celebrar al camp de futbol aplicant les normes establertes en l'actual fase 1 de desescalada en l'àmbit dels actes culturals a l'aire lliure. L'accés es va limitar a un màxim de 200 persones assegudes, tots els assistents van fer ús de la mascareta, es va mantenir la distància de seguretat de dos metres i totes les persones es van rentar les mans amb gel hidroalcohòlic en accedir al recinte». A més, Badia també afirma que hi va haver entre 120 i 130 assistents però que «en cap moment es va superar el 33% de l'espai ocupat pel ter-reny de joc», en el qual caben unes 1.500 persones, segons assegura.

Badia també fa referència a una resolució del dia 20 de maig passat, que en la seva opinió considera que deixa un buit legal i aixeca restriccions en la celebració dels funerals. Per a la veïna que ha alertat els Mossos d'Esquadra, només aixeca les restriccions que fan referència a les víctimes per la Covid-19.

El difunt pel qual es va fer el funeral és Eusebi Bach i Pintó, conegut com a Sebi, que va morir el dimecres 20 de maig als 71 anys d'edat. Bach era molt conegut al municipi, ja que al llarg de la seva vida havia estat molt implicat en nombroses entitats del poble.

En el comunicat, el consistori demana el màxim respecte pel difunt i la seva família, i la persona que ha alertat els Mossos ho desvincula totalment de temes personals.