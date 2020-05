El retorn a l'escola dilluns es preveu amb pocs alumnes i amb la màxima seguretat

La proposta de reobertura parcial de les escoles de la Catalunya Central aquest dilluns, coincidint amb l'entrada a la fase 2 del desconfinament, ha trobat una resposta mínima entre l'alumnat, que hi pot assistir voluntàriament. Com a mínim així ho preveuen els centres consultats per aquest diari, que en general calculen una assistència del voltant del 20 % dels alumnes. Ho saben perquè han consultat les famílies abans d'organitzar la represa de l'activitat, amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes i amb un ampli protocol de seguretat per evitar contagis (vegeu desglossat).

La Generalitat preveu que els centres obrin de 9 a 1 de dilluns a divendres per acollir l'alumnat d'educació infantil (de 3 a 5 anys) que els pares portin voluntàriament a l'escola, sempre que les famílies justifiquin que no poden teletreballar. Durant aquestes hores també es pot oferir atenció presencial a la resta d'alumnes, els de primària, ja sigui grupal o individualitzada, i amb cita prèvia. A les comarques centrals s'ha optat majoritàriament per fer una atenció individualitzada que sovint no va més enllà d'un cop per setmana. Diuen que d'aquesta manera no cal un gran desplegament de professorat; s'evita que tots els tutors hagin d'anar cada dia al centre i això els facilita la possibilitat de poder continuar treballant telemàticament (que és com es preveu que s'acabi acadèmicament el curs) sense necessitat de fer més hores de les que els toquen.

A Manresa, les direccions de les escoles públiques de la ciutat han acordat unes bases d'actuació similars. «Compto que no arribarem a la desena de nens» per a l'acollida diària de P-3 a P-5, explica el director del col·legi públic La Font, Lluís Cano. A primària també es preveu una assistència mínima, i s'han organitzat petits grups per cada curs als quals s'ha assignat un dia i hora concrets per assistir al centre, «perquè es pugui garantir la distància i els espais». La idea és que cada alumne de primària que ho vulgui pugui anar al centre com a mínim un cop des d'ara fins a final de curs, tret dels de sisè, per a qui s'han programat tres sessions, una per setmana, perquè estan a final d'etapa.

Ara bé, no tots els centres podien assegurar ahir si dilluns ja iniciaran l'activitat. És el cas de l'escola pública La Sèquia de Manresa, on les famílies tenien temps fins ahir a la tarda per anunciar si tenien la intenció o no de portar-hi els fills. L'escola volia conèixer primer quin alumnat tindrà del mig miler que acull, i en principi dilluns obrirà però deixa a l'aire la possibilitat de dedicar aquesta primera jornada a acabar d'organitzar espais i programar les tutories, segons explicava la seva directora, Montse Feliu.

La Sèquia de Manresa també preveu fer tutories amb petits grups d'entre 8 i 9 alumnes de primer a cinquè, i se seguirà un criteri molt semblant al del col·legi La Font: una sola sessió d'una hora per grup fins a final de curs, mentre que els de sisè farien una sessió setmanal.

L'institut-escola Barnola d'Avinyó preveu una assistència inferior al 25 % de l'alumnat, i no hi haurà cap família que porti el fill a les aules d'acollida d'educació infantil. En lloc de portar-los a l'escola cada dia, han preferit tutories individualitzades amb cita prèvia, igual com es farà amb una cinquantena d'alumnes de primària i primer d'ESO. Seran trobades setmanals d'una hora de cada alumne amb el seu respectiu tutor. El centre ha considerat que « no tenia gaire sentit fer-los venir en grup, havent d'estar igualment separats, sense poder fer activitats normals, i sense poder avançar acadèmicament», explica el seu director, Ricard López. Amb els alumnes de sisè es farà el mateix, però com que són a final d'etapa «en aquest cas l'última setmana de curs sí que se'ls farà una trobada conjunta» d'un màxim de 13 alumnes per grup, i a la qual també assistirà el coordinador de secundària.



La concertada s'hi apunta

L'escola concertada pot triar si obre portes o no. L'escola Llissach de Santpedor sí que ho farà, aproximadament amb el 20 % dels 270 alumnes que estudien al centre. A banda que l'assistència serà mínima, «l'escola és gran i no hi haurà problemes d'espai», apunta el seu director, Fer-ran Riera. A més, com que en aquest centre també es fa l'ESO, no s'ha vist un especial interès en l'assistència dels alumnes de sisè.

Per a l'acollida dels alumnes d'infantil es preveu un grup de vuit i un altre de deu, i l'atenció a primària es farà amb sessions grupals de 13 alumnes perquè cada un hi pugui anar dos cops per setmana. També hi haurà «alguna tutoria individualitzada» a hores programades, que d'entrada s'orienten «als alumnes més vulnerables». Això permetrà organitzar per torns l'activitat presencial dels professors, al centre i telemàticament.

També ho farà l 'escola Pia de Moià, i en aquest cas amb una demanda elevada en comparació d'altres centres. Preveuen l'assistència d'aproximadament el 40 % dels 177 alumnes que hi ha des de la llar d'infants fins a sisè. Precisament, de llar d'infants i sisè és d'on s'esperen més alumnes, fins al punt que de sisè «en vindran un 80 % llarg del total», explica la directora del centre, Giannina Aztarain. L'acollida diària de 9 a 1 que ja ve marcada pel departament per als alumnes de la llar d'infants i d'infantil en aquest cas també s'ampliarà als de sisè, «perquè estan al final d'etapa i ho veiem convenient», diu Aztarain, mentre que els alumnes de primer a cinquè hi aniran dos matins a la setmana, en grups d'entre 10 i 11 nens.