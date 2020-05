Solsona i Cardona estaran connectades per la fibra òptica a finals d'agost

Solsona i Cardona estaran, a finals d'agost, connectades per la fibra òptica. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, que acompanyat del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha visitat aquest dissabte les obres de desplegament de la xarxa, que abastarà una extensió de 39 quilòmetres. Els treballs, que han costat 2 MEUR, permetran que el 80% dels habitants del Solsonès disposin d'accés a la xarxa. Cardona i Sant Mateu de Bages se sumaran als 21 pobles del Bages que ja estan connectats, cosa que significa que s'arribarà al 97% dels habitants de la comarca.

Després de la visita, el conseller Puigneró ha subratllat la importància que una comarca més catalana pugui tenir accés a la fibra òptica de la Generalitat. "La connectivitat hauria de ser un dret universal i imprescindible per evitar el despoblament a qualsevol lloc de Catalunya", ha dit.

Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit en el fet que cal una "xarxa de telecomunicacions potent perquè tothom tingui les mateixes possibilitats" i que els catalans "puguin escollir on viure sense quedar enrere". En aquest sentit, Puigneró ha ressaltat com la darrera Enquesta de Població Activa posa de manifest el creixement de l'ocupació en l'àmbit digital. "És un sector de futur i també a les comarques", ha dit.

Segons el conseller, el 84% de la població de Catalunya quedarà coberta amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat i aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades. I ha recordat que l'objectiu és que al 2023, tots els municipis catalans de més de 50 habitants estiguin connectats a la xarxa.

El coronavirus a la Catalunya Central

Torra i Puigneró han estat acompanyats en la visita dels alcaldes del tram per on s'està desplegant la xarxa com com el batlle de Cardona, Ferran Estruch; el de Clariana de Cardener, Albert Bajona; el d'Olius, Antoni Fèlix; el de Pinós, Xavier Vilalta; el de Riner, Joan Solà; el de Solsona, David Rodríguez; el de Súria, Albert Corberó; a més de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, i de la del Bages, Estefania Torrente.

Durant la visita, els alcaldes, ha explicat Torra, han aprofitat per informar-lo de l'evolució de la pandèmia a la Catalunya Central. Un dels temes que s'ha tractat és el de la Residència Sant Jaume de de Cardona, una de les que va registrar més víctimes mortals a la comarca. El president ha reconegut que, malauradament i com va passar en altres punts del territor, el material de protecció pels treballadors va arribar "massa tard".

Per contra, Torra també ha volgut ressaltar les baixes xifres de contagi per la malaltia al Solsonès, un fet "excepcional" que ha atribuït no només a la baixa densitat de pobació de la comarca, sinó també "a que s'ha fet una bona gestió".