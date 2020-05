Jordi Pesarrodona anuncia que deixa la militància d'ERC

Jordi Pesarrodona, exregidor de Sant Joan de Vilatorrada i conegut per la seva imatge amb el nas de pallasso i el seu paper l'1 d'octubre, anuncia que abandona la militància d'ERC. Les últimes decisions d'ERC han causat rebombori entre els seus afiliats, des del suport a la investidura de Pedro Sánchez fins l'última notícia que ha sigut el recolzament d'una nova pròrroga d'estat d'alarma al govern d'Espanya.



En un fil a Twitter, Pesarrodona anuncia amb tristesa que deixa la militància d'ERC dient que "està clar que sóc víctima de l'1-O, i avui em sento orfe de representació", i titlla ERC de no haver-li donat suport "fins que no va arribar la imputació". El ja exmilitant lamenta que "la manca d'unitat de l'independentisme" l'ha portat a renunciar a càrrecs del partit perquè assegura que no se sentia representat. Amb tot, Pesarrodona anuncia que passa a l'activisme de poble: "Avui m'adono més que mai que sols el poble salva al poble!".





Jo us vaig creure, amics i amigues @Esquerra_ERC . Avui es un dia trist, avui he pres una decisió llargament meditada, avui deixo la militància de partit, els darrers afers de país precipiten aquesta decisió. — Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) May 31, 2020