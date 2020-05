Una roda de premsa que no va poder ser en directe per falta de cobertura

Mitjans nacionals es van desplaçar al petit poble de Valls de Torrella, on hi havia el president, Quim Torra, perquè volien declaracions seves sobre les accions que vol emprendre la Generalitat davant el tancament de Nissan i, a la vegada, el cap de l'Executiu català volia fer declaracions sobre la renda mínima. Periodistes i tècnics de Televisió de Catalunya que s'hi van desplaçar parlaven d'enviar les imatges en directe, però no va poder ser. No hi havia cobertura per fer l'emissió. Precisament Torra hi va anunciar que abans de l'agost acabaran les tasques d'instal·lació de fibra òptica entre Súria i Solsona que hauria de permetre, entre altres coses, que un mitjà hi pugui fer un directe.