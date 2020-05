Torra reconeix al Bages que el material de protecció «va arribar tard» als geriàtrics

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, no volia deixar escapar l'oportunitat d'explicar al president de la Generalitat, Quim Tor-ra, la delicada situació a la residència Sant Jaume del seu municipi per culpa del virus. Gairebé la meitat dels treballadors tenien símptomes al principi d'abril i uns 30 avis van haver ser aïllats. Hi va haver víctimes mortals. Torra va reconèixer ahir al Bages que «hi va haver un moment complicat per poder fer arribar el material de protecció a les residències», i va concloure que van resoldre la situació «massa tard».

El president de la Generalitat es va referir a la situació de les residències en una visita que va fer a Valls de Torroella, al terme municipal de Sant Mateu de Bages, per reunir-se amb una part dels alcaldes de l'eix del Cardener. La trobada va servir per parlar de l'arribada de la fibra òptica properament a Súria i Solsona, i als municipis que hi ha entremig, però també per tractar l'escenari que deixa el virus en els àmbits de l'economia i la sanitat, i els ajuntaments van reclamar al cap de l'executiu català actuacions per a la reactivació i no quedar enrere econòmicament. En aquest sentit Torra va dir que l'arribada de la fibra òptica, que ha de permetre més eficiència als negocis de la zona, ha d'ajudar aquesta àrea de la Catalunya Central.

El president va expressar la seva preocupació per sectors econòmics com el turisme, però considera que a la Catalunya Central, on hi ha una important implantació del turisme rural i de proximitat, pugui aixecar cap més ràpidament i «notar una recuperació aquest estiu».