L'escola bressol de Fonollosa no obre: «És impossible complir les mesures de seguretat»

La llar d'infants de Fonollosa no ha obert portes tot i que, des d'aquest dilluns, ja ho podria haver fet perquè la Catalunya Central ha passat a fase 2. La decisió s'ha pres després de dies de debat entre la necessitat de complir amb la funció de conciliació de l'escola i el seu projecte pedagògic. Per això, es va establir un criteri per portar els fills: tots dos progenitors havien de treballar fora de casa. De les 24 famílies, només tres han mostrat interès, però no compleixen el requisit. La resta ha decidit no portar-los perquè opinen que no es pot fer l'acompanyament emocional que els nens necessiten. El mateix pensa la seva directora, Marta Saà: "És impossible complir les mesures amb nens que estan acostumats a fer el contrari".