Els pactes d'ERC amb el Govern central porten Pesarrodona a deixar el partit

Jordi Pesarrodona abandona ERC després que la formació independentista acordés amb el Govern central prorrogar l'estat d'alarma i la represa de la taula de negociació el juliol. «No soc neutral perquè jo he estat imputat. Però no entenc com després d'anys de mobilització, de rebre i de patir, es facin aquests pactes a canvi de res», explica el conegut clown de Sant Joan de Vilatorrada, que en els darrers anys ha esdevingut un rostre conegut de la protesta independentista. Pesarrodona feia més de 25 anys que militava a la formació independentista, i per aquest motiu assegurava estar «trist» d'haver fet aquest pas.

Va comunicar la seva renúncia a seguir formant part del partit a través d'un mail, i després ho va fer públic a través del seu compte de Twitter. Actualment, Pesarrodona formava part del Col·lectiu Primer d'Octubre, que està format per militants del partit independentista que estan en desacord amb la decisió de la directiva d'establir negociacions amb el Govern central. «Fa anys que protesto i, tot i que no m'he sentit desemparat, tampoc no he percebut que em donessin suport. Hi ha excepcions puntuals, com quan la senadora Mirella Cortès va dir al Senat que jo estava patint una persecució, però en general no he tingut aquest suport», explica a aquest diari.

El setembre de l'any passat, Pesarrodona va dimitir de regidor de l'Ajuntament de Sant Joan i com a membre del Consell Comarcal del Bages, càrrecs públics que ocupava com a membre d'ERC. Llavors ja va utilitzar arguments molt semblants. Deia no entendre el rumb que emprenia la cúpula del partit en entaular negociacions amb l'executiu de Pedro Sánchez, i que amb aquella decisió pretenia pressionar des de la base i amb esperit crític la direcció. En veure que ERC avança de nou cap a la taula de diàleg i després de donar suport a l'estat d'alarma, que assegura és «una militarització de l'estat», decideix fer aquest pas per passar a l'activisme polític lliure de formacions i «opinar lliurement», tot assegurant que tampoc no serà un «destraler que pretén criticar-ho tot».

«Sembla que ens hagin pres el pèl», assegurava ahir perquè les noves mobilitzacions capitanejades pel Tsunami Democràtic representaven, segons Pesarrodona, una nova oportunitat per enfortir la protesta. «Però al final, l'activitat del Tsunami Democràtic, que no sabien ben bé qui havia al darrere, va desaparèixer del mapa quan ERC va decidir participar a la taula de negociació. En aquestes darreres mobilitzacions, en les protestes a la Catalunya Nord, la gendarmeria francesa se'm va quedar el cotxe. He estat tres anys de persecussió i he pagat un preu molt alt», afegeix.

Afirma ser un «activista de la unió del sobiranisme» i en aquest sentit aposta per la unió dels partits independentistes. «No dic que s'hagin de presentar a les eleccions amb un sol partit, però sí que hi ha d'haver una unitat d'acció i anar tots a l'una», considera. També creu que properament tornaran les protestes al carrer i considera que és una de les fórmules perquè l'independentisme aconsegueixi els seus objectius polítics. Assegura marxar amb esperit conciliador tot afirmant que el darrer dels seus tuits deia que espera trobar-se «tothom al carrer».