El govern de Sant Fruitós afirma que és el secretari qui marca les condicions del ple

L'equip de govern de Gent fent Poble a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages acusa la regidora d'ERC Laia Feliu, a l'oposició, de «fer demagògia» i «faltar a la veritat». Feliu va fer pública la seva queixa perquè considera que el darrer ple de la població convocat al pavelló municipal la va deixar sense la possibilitat d'exercir el seu deure com a regidora perquè té una malaltia que la situa com a persona de risc davant la pandèmia i la seva absència va alterar la majoria a la votació (vegeu el diari de divendres passat).

El govern argumenta que qui indica les condicions de celebració d'un ple «i, per tant, qui decideix el format són els secretaris municipals» i que la seva formació «sempre ha volgut, i ho ha demanat, poder celebrar els plens de forma telemàtica». Per aquests motius, i pel fet que «no hem estat ni els primers ni els únics» a fer plens presencials, la formació que governa al consistori santfruitosenc creu que «carregar contra els regidors de Gent fent Poble, al nostre parer, és demagògia pura i faltar a la veritat».

El govern municipal retreu a la regidora que en el seu escrit aprofités «per fer escarni» de la reunió telemàtica que van fer els 13 regidors acompanyats del secretari i la interventora municipals. «Curiosament se'ns acusa al govern municipal de no fer reunions amb tots els grups (cosa que no era certa) i quan la fem amb tots els regidors serveix per criticar-la», assegura. GfP afegeix també que «el més preocupant és la manifestació antidemocràtica i de partidisme ranci amb relació als temes portats al ple i al sentit de vot efectuat pels diferents regidors».

En el seu escrit Feliu lamentava que no hi hagués a l'abast un sistema mixt, presencial i telemàtic, per als que no podien ser físicament al ple, ja que tal com es va fer considera que es va privar el seu grup de tenir el seu vot. Per això, afirmava que en el ple «es van poder aprovar dos punts molt rellevants per al pressupost municipal i per als ajuts a la recuperació social, que ens semblen poc acurats, i si hi hagués pogut ser el resultat de les votacions hauria sigut un altre». En aquest sentit, l'equip de govern assegura que el punt de l'ordre del dia referent a l'aprovació d'incorporar 1 milió d'euros del romanent al pressupost municipal per a línies d'ajut social i de reactivació econòmica per la Covid-19 es va aprovar amb els vots a favor de Gent fent Poble i les abstencions d'ERC (el seu partit) i de Junts x SF. Només dos vots van ser en contra (els del PSC) i, per tant, argumenta que «fos quin fos el seu vot el punt s'hagués aprovat perquè eren més els vots favorables que els contraris».

Amb tot, conclou que «perd molta força la seva queixa de veure els seus drets democràtics vulnerats i queda en paper mullat la ja reiterativa queixa sobre com fa les coses l'alcalde i sobre la praxi d'aquest govern». El govern ha volgut posar de manifest que reitera la seva «solidaritat i suport anímic envers les malalties» que pateixen la regidora i la seva filla.