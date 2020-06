ERC, PSC i JxC s'alien per desbancar Batanés de l'alcaldia de Sant Fruitós

L'actual govern en minoria de Gent fent Poble (GfP) a Sant Fruitós de Bages, amb 6 regidors de 13, té els dies comptats si prospera la moció de censura anunciada aquest dimecres pels tres partits en bloc de l'oposició. ERC, amb 3 regidors, i el PSC i JxC, amb 2 cada un, han registrat la moció aquest mateix matí, i volen fer efectiu el canvi en un ple extraordinari previst per al proper 17 de juny, a les 12 del migdia, que és quan s'esgota el termini legal per convocar-lo.

La proposta preveu formar un govern de concentració entre les tres forces, encapçalat per la republicana Àdria Mazcuñan. L'han fet pública els portaveus de tots tres partits en una compareixença conjunta aquest migdia, acompanyats per la resta de regidors dels respectius partits. Han estat molt crítics amb la gestió del govern de GfP, i l'alcalde, Joan Carles Batanés. Mazcuñan, la socialista Cristina Murcia, i Vicenç Llorens, de JxC, han concidit que han perdut la confiança que van dipositar en el govern sorgit ara fa un any, i l'acusen d'haver actuat "amb total opacitat i aplicant els seus criteris sense consens".

L'anunci de la moció arriba un any després de les darreres eleccions municipals, en què GfP va sumar més regidors que mai i es va quedar a tan sols un de la majoria absoluta, aquest cop sense cap aliat per governar. I és que, GfP, amb Joan Carles Batanés al capdavant, governa a Sant Fruitós des que es va presentar per primera vegada el 2011. Primer va tenir de socis el PSC i Imagina't (vinculat a ERC), i després només el PSC, però en l'actual mandat GfP governa tot sol i en un clima tens de relacions amb l'oposició, a qui Batanés tot sovint ha acusat d'actuar com a govern «a l'ombra» des de fora.