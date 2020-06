Sant Vicenç homenatja les víctimes de la Covid a la plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha volgut retre un homenatge a les víctimes de la Covid-19 amb un acte simbòlic que es va fer dilluns a la plaça de l'Ajuntament. La proposta va tenir la participació de diversos veïns, que van seguir l'acte respectant en tot moment totes les mesures de seguretat. L'homenatge també va servir per agrair l'esforç dels professionals sanitaris i de totes les persones que han lluitat contra la pandèmia i s'han posat a disposició de la ciutadania. El consistori ha habilitat un espai a la mateixa plaça de l'Ajuntament per a qui hi vulgui deixar un missatge.