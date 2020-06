Avinyó ajorna per a l'any que ve els tercers Projectes Participatius

L'Ajuntament d'Avinyó ha acordat l'ajornament de la tercera edició dels Projectes Participatius. Aquest mes de juny se n'havia d'iniciar la difusió i presentació, però l'actual estat d'alarma com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i les incertes perspectives, tant des del punt de vista de la realització d'actes i activitats públiques com les econòmiques, han fet que el ple municipal hagi aprovat ajornar-ne l'inici.

L'Ajuntament exposa que la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia «fa aconsellable destinar tots els recursos possibles tant per mantenir el teixit econòmic i productiu com per pal·liar els efectes socials d'aquesta crisi sanitària».