Pau Camp va morir en una galeria de Vilafruns sanejada feia només dos dies per evitar despreniments

Segons explicava ahir a aquest diari el president del comitè d'empresa de la mina a Sallent, Ruben Gaona (CCOO), la galeria de l'accident s'havia obert el mes de desembre, i ja se n'havia acabat l'explotació. Ara funcionava com a galeria de pas cap a altres zones d'extracció. Segons Gaona, la galeria havia estat sanejada per evitar despreniments feia només dos dies. «Faltava col·locar els tirants de ferro al sostre», diu Gaona, una tasca que requereix, en alguns casos, la instal·lació de bolons de ferro.

«Es fa en les zones que es veu que són complicades, en les que no estan bé, i això depèn de les capes de mineral. Però en el cas de la zona on ha ocorregut l'accident la seva instal·lació no era urgent, es veia bé per treballar-hi», afirma el president del comitè. «La mina és viva, es mou per pressions internes. De vegades hi ha despreniments, tot i que se'n fa un sanejament correcte», explica Ruben Gaona. «L'empresa munta contínuament màquines de sanejament. Anys enrere la seguretat era més precària, però actualment s'inverteix més en maquinària de seguretat que en la d'extracció», afirma el president del comitè.

«Per alguna circumstància, el sostre ha baixat i ha atrapat el treballador. Però era una zona de la qual no ho podies esperar. Ha estat mala sort», conclou Gaona, que diu que es preveu una doble concentració de treballadors, a Súria i a Sallent, durant el funeral de Camp, ja que les mesures per la pandèmia no permeten concentracions massives als funerals.