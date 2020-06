La Generalitat licita la redacció del projecte per millorar un tram de la via

Just en el moment que ha sorgit la iniciativa del col·lectiu que reclama un pla d'actuació a la C-59, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha anunciat que té en licitació la redacció del projecte per definir les actuacions necessàries per al condicionament d'un tram de 13 quilòmetres d'aquesta via. En concret, abastarà el recorregut entre Sant Feliu de Codines i Moià.

El departament ha informat que aquesta actuació, per a la qual s'estima una inversió d'1,5 milions d'euros, ha de permetre «afavorir la seguretat viària i la comoditat en la conducció». La redacció del projecte constructiu es licita per un import de 78.000 euros i un termini de vuit mesos.

El projecte abasta el tram de la C-59 entre el final de la zona urbana de Sant Feliu de Codines fins a la intersecció amb la carretera N-141c, a Moià. Comprèn també els termes municipals de Castellterçol i Sant Quirze Safaja.

Les actuacions que s'inclouran són, principalment, la millora del ferm, amb una millora prèvia en aquells punts on es detectin més desgast; la construcció de cunetes trepitjables, que permeten donar un sobreample a la carretera; l'adequació de la senyalització; i la millora de les barreres de seguretat.

També s'estudiarà la millora de dues interseccions, als termes de Castellterçol i de Moià, que donen accés a zones industrials; s'analitzaran actuacions per reforçar la separació de sentits de la circulació, la senyalització d'encreuaments i les condicions de seguretat en els trams d'avançament i s'estudiarà la reordenació d'accessos en tot el tram.