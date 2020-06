Macron fitxa una surienca per a la comissió d'experts de la covid-19 a França

El president de la República francesa, Emmanuel Macron ha fitxat la surienca Mar Reguant a la seva comissió d'experts, segons avança el diari El País.

Reguant, una economista de Súria i professora a la Northwestern University de Chicago (articulista d'economia de Regió7), serà una de les persones que dirigirà el grup de treball sobre el clima per fer un pla per com serà el món després de la Covid-19.

"Volem fer un manual amb propostes concretes que puguin adoptar-se per abordar la urgència del camp climàtic", assegura Reguant. "Una proposta que ja ha rebut molt suport entre economistes és posar una taxa al carboni i redistribuir la recaptació per compensar les persones que es vegin afectades negativament per aquestes polítiques".

Reguant recorda que l'escalfament global encara és un tema imprescindible. A França mateix, abans de la pandèmia, ja s'havia creat el moviment de les armilles grogues en contra del govern francès per la pujada del preu del carburant.

L'economista ja ha format part de projectes similars. Fa uns anys va fer un informe per un organisme públic dels Estats Units, el California Air Ressources Board, per redissenyar el mercat de la compravenda d'emissions a Califòrnia, segons informa El País.