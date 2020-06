Els miners de Súria reten homenatge a Pau Camp, mort dijous a Vilafruns

Súria va homenatjar, ahir al matí, Pau Camp, mort dijous en un accident a la mina de Vilafruns, a Balsareny. L'acte de record va reunir unes 200 persones, majoritàriament miners acompanyats de les seves famílies, a la rotonda on hi ha el monument als miners.

Al peu del monument es va posar un ram de flors dedicat a la memòria de Camp i es va llegir un text en memòria seva: «Pau, quan tornem a la mina, la nostra mina, que és el pa de cada dia, baixarem per l'abisme que és ferida oberta en la soledat de la teva essència, de la teva i tants adeus sense comiat».

Era un acte de record, i un acte trist per una situació en la qual «no cap un final feliç, només la pena fins on arriba la família minera. La realitat d'avui exigeix un silenci que no serà veu callada, una calma que no serà resignació i una separació que no serà allu-nyar-nos dels qui estaven al teu costat i dels que abans d'ahir van estar al nostre costat», deia també el comunicat, que va llegir el president del comitè d'empresa d'ICL de Súria, Òscar Martínez. Seguia dient que «quan a una família se la priva d'un tros de vida, ben poca cosa és la nostra companyia i la mà estesa. Res serà igual, la primavera s'ha acabat i ja no vindrà l'estiu. Però potser tot això no importa perquè no hi ha vida que, tot i per un instant, no sigui immortal. I dels instants compartits amb tu, amb vosaltres, la vida allà, a sota, serà una mica més suportable». I concloïa assegurant que «cridarem el teu nom, Pau, i es farà la llum».

Tot seguit es va fer un minut de silenci i es va interpretar El cant dels ocells. A continuació hi va haver un emotiu aplaudiment en record del treballador finat. A més, el comitè d'empresa del centre de treball de Súria, que va organitzar l'acte, va donar les gràcies i va destacar que tots els allà presents, atesa l'actual situació, respectessin les diferents mesures de seguretat.

L'acte a Súria estava previst que coincidís amb el funeral de Pau Camp, al qual, a causa de les actuals restriccions per motius sanitaris, només podia ser present el seu cercle més proper.

Camp va morir la matinada de dijous passat quan estava reparant un ventilador a la mina de Vilafruns i, per causes que s'estan investigant, li va caure a sobre una pedra de grans dimensions. Divendres a la tarda, centenars de treballadors d'ICL i també de Montajes Rus, empresa subcontractada i per la qual treballava Camp, li van fer un primer acte de record a l'exterior del tanatori Fontanova de Manresa, on havia estat traslladat.

Pau Camp Pla era fill del músic i compositor manresà Manel Camp i d'Imma Pla, una de les mestres històriques de l'escola La Flama.