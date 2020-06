Artés aprova una rebaixa especial del 40 % de les taxes de la piscina per aquest estiu

Accedir a les piscines municipals d'Artés aquest estiu serà un 40 % més barat. Així ho ha decidit l'Ajuntament arran d'una mesura aprovada en el darrer ple municipal, que proposava una reducció de totes les taxes, i que va tenir el suport del govern d'ERC i la CUP, i també de Ciutadans, i els vots en contra de Junts per Artés. Es preveu que les piscines obrin portes el 29 de juny.

La decisió implica reduir aquest any la taxa de les piscines municipals, tan de les entrades diàries com dels abonaments de temporada un 40%, i l'Ajuntament la justifica pel context d'anormalitat ocasionat per la crisi sanitària de la covid-19. I és que, en aquestes circumstàncies, l'Ajuntament haurà de reduir l'aforament tant de la zona de platja com de la zona de bany, la qual cosa farà prendre decisions diferents a les habituals en qüestions d'espai, amb algunes limitacions que també afectaran l'ús dels vestuaris.

L'Ajuntament és conscient que aquesta decisió pot suposar un dèficit econòmic per al municipi, però entén que les piscines municipals son un servei necessari que enguany pot prendre especialment rellevància com a espai d'esbarjo i d'estiueig, ateses les dificultats econòmiques que pot provocar la situació de crisi en algunes famílies.