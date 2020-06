Veïns de Sant Fruitós fan una marxa lenta contra la moció de censura a Batanés

Un centenar de vehicles va participar ahir a la tarda en la marxa lenta convocada per la plataforma StopMocioSFB, que vol expressar la seva oposició a la moció de censura que volen impulsar els tres grups de l'oposició a l'Ajuntament per derrocar l'actual govern en minoria de Gent fent Poble.

En concret, els participants en aquesta acció van fer una marxa lenta amb cotxe amb sortida del cementiri i van recórrer diferents nuclis i carrers del municipi, fins a arribar a la plaça on hi ha el cobert de la màquina de batre. Durant la marxa, els veïns que la van protagonitzar van rebre la salutació de l'actual alcalde, Joan Carles Batanés, que va veure la desfilada de vehicles des de dalt de la passarel·la del barri de la Rosaleda.

Batanés, visiblement emocionat, ahir a la tarda va afirmar a Regió7 no tenir paraules per descriure la reacció ciutadana i va afegir: «Crec que és el retorn del que humilment hem donat als habitants els darrers nous anys». L'alcalde va assegurar que davant d'aquests darrers dies difícils té «un puntal», la seva dona, i deia: «M'està ajudant com abans ningú no ha fet abans en la meva vida». L'alcalde no sabia ahir preveure si el suport que està rebent faria canviar la posició dels partits de l'oposició, però va afirmar que està satisfet en veure la mobilització de la ciutadania.

Un cop la marxa va arribar a la plaça del cobert de la màquina de batre, on també era Batanés, es va fer una claxonada final, que va donar continuïtat a les casssolades que ja s'han anat fent des de dijous passat, quan es va començar a moure el col·lectiu ciutadà que promou aquest seguit d'accions. Els grups de l'oposició (ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC) van fer públic dimecres passat, en una roda de premsa conjunta, la seva intenció de presentar aquesta moció de censura, que té la majoria suficient (7 dels 13 regidors) i que, si prospera, farà alcaldessa la republicana Àdria Mazcuñan, en un ple que, en principi, és previst que se celebri el 17 de juny.

Gairebé des d'aquell mateix dia, veïns de Sant Fruitós contraris a la moció i al canvi de govern s'han organitzat i constituït la plataforma StopMocioSFB, que es vol fer sentir amb accions de protesta al carrer. Dijous ja es va protestar amb una cassolada a la plaça de l'Ajuntament que s'ha anat repetint. També es vol fer una cassolada coincidint amb el ple ordinari que s'ha de celebrar dijous, 11 de juny, en aquest cas al pavelló municipal.



Mil signatures

Més enllà de les accions al carrer, la plataforma ha iniciat una campanya de signatures contra la moció en comerços i bars del municipi, i tenia la intenció de situar també un punt de recollida davant l'ajuntament o davant el cobert del batre. Ahir al vespre ja n'havien recollit mil.

La idea és poder assolir com a mínim al voltant de les 2.000 firmes, que és una xifra similar als 1.831 vots que GfP va obtenir a les eleccions municipals d'ara fa un any.

La plataforma de suport a Batanés també ha penjat pancartes en diversos punts del municipi.