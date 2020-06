Les piscines municipals de Sant Fruitós de Bages obriran portes el proper divendres 19 de juny prenent totes les mesures de higiene i prevenció necessàries degut a l'actual situació sanitària i es poden produir modificacions en funció de l'evolució de la pandèmia.

L'horari d'obertura de l'equipament serà des de les 11 del matí i fins a 2/4 de 3 de la tarda i de 2/4 de 4 fins a les 8 del vespre. Durant l'hora de tancament del migdia es procedirà a la neteja i desinfecció de les zones de pas i dels sanitaris.

Per tal de mantenir la distància social de seguretat, durant les fases 2 i 3 de desescalada, l'aforament del recinte serà de 153 persones. Des de l'Ajuntament, per tal de poder oferir aquest servei al màxim nombre de persones, es fraccionaran els abonaments de temporada.

En aquest sentit hi haurà 4 tipus d'abonaments: matí, tarda, dissabte i diumenge. Cada usuari podrà adquirir un màxim de 2 abonaments, un d'entre setmana (matí o tarda) i l'altre de dissabte o diumenge.

Els preus dels abonaments seran els següents:

Les persones empadronades al municipi gaudiran d'un 50% de descompte sobre el preu de l'abonament. L'accés mitjançant entrades d'un sol dia només es realitzarà en cas que no es venguin la totalitat dels abonaments.

Per tal de garantir les mesures preses per les autoritats sanitàries hi haurà espais delimitats a la gespa, que es podran utilitzar per persones del mateix nucli familiar. A l'hora de banyar-se caldrà ser responsable i mantenir la distància amb la resta d'usuaris. Els vestidors romandran tancats per al seu ús, tan sols seran zona de pas i per utilitzar els lavabos. Les dutxes i armariets romandran tancats.

Des del consistori es recorda que no es podrà accedir a la piscina en cas de tenir algun dels símptomes de la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...), ni ser positiu ni haver estat en contacte amb persones que ho hagin estat o hagin tingut simptomatologia. Abans d'accedir a la instal·lació caldrà passar un control previ de temperatura.