La surienca Mar Reguant serà a la comissió d'experts de Macron per afrontar la postcovid-19

El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha fitxat la surienca Mar Reguant per a la seva comissió d'experts per fixar les bases per al món després de la covid-19, segons avançava diumenge el diari El País. Reguant, economista i professora a la Northwestern University de Chicago, a més d'articulista de Regió7, serà una de les persones que dirigirà el grup de treball sobre el clima.

Reguant recordava ahir a aquest diari que la possibilitat de col·laborar amb el Govern francès va arribar per «la invitació de Christian Gollier, amb qui porto el tema de canvi climàtic, i Jean Tirole i Olivier Blanchard, que dirigeixen el projecte general i amb els quals he tingut una relació directe, ja sigui al MIT com a estudiant, o quan vaig visitar la Toulouse School of Economics durant un any». A la comissió, la missió de Reguant serà «fer un manual de recomanacions per a polítiques per adreçar el canvi climàtic». La surienca compartirà la comissió amb economistes com els premis Nobel Peter Diamond, Paul Krugman i el mateix Jean Tirole. «A alguns d'ells ja els he congut durant la meva carrera professional, pero a altres sera la primera vegada que hi pugui interactuar i em fa molta il·lusió». Reguant ja havia treballat anteriorment per al California Air Resources Board (CARB), una entitat que gestiona la regulació d'emissions a Califòrnia. «El CARB van considerar les nostres recomanacions, però al final no van prosperar per les crítiques dels lobbies manufacturers», recorda.

En el nou càrrec, Reguant treballarà «en una proposta que està molt acceptada entre economistes com és apujar els impostos a les emissions de carboni». I alerta: «És més clar que mai que quan hi ha un problema global hem de fer sacrificis que ni ens havíem imaginat possibles. Atesa la urgència d'acció en matèria de canvi climàtic, espero que això serveixi per canviar consciències».

L'economista assegura que «és un gran honor estar en aquest grup i assumir una missió tan important. Professionalment, crec que em dona l'oportunitat d'aprofundir més en com la recerca pot ajudar a millorar les polítiques públiques, m'encoratja per intentar pensar en reptes més grans». Des del punt de vista personal, el nomenament, «de moment, m'ha suposat una allau d'elogis i entrevistes una mica inesperada», diu la surienca. «Em fa il·lusió compartir aquests moments amb la família, especialment quan penso que són moments que m'obligaran a intentar sortir del món purament acadèmic per ser agent de canvi, encara que al final siguin petits grans de sorra».

Mar Reguant, nascuda el 1984, és llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Economia pel MIT (Massachusetts Institute of Technology), al qual va accedir mitjançant una de les escasses beques del programa d'intercanvi que atorgava La Caixa. Abans ja havia treballat com a ajudant de recerca a la UAB i el 2006 va rebre el premi extraordinari final de car-rera d'aquesta mateixa universitat. Posteriorment ha estat professora a la Universitat de Stanford i actualment és professora de la Northwestern University a Evanston, a Illinois.