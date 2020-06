Les Enramades de Sallent es viuran a partir d'avui als balcons i a les xarxes

Sallent viurà, des d'avui fins dilluns, les Enramades de manera confinada. L'Ajuntament i els Amics de les Enramades han preparat un programa d'actes especial per a l'ocasió. Guarniments als balcons, una cercavila, dos concerts en directe, que es podran seguir telemàticament, són algunes de les activitats de la festa, que tindrà la jornada central aquest dijous de Corpus.

El regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, ha explicat que enguany la festa porta per nom Enramades 2.0, per tal de jugar amb l'any i el fet d'haver de seguir la majoria d'actes de manera telemàtica. Miranda assegura que haver d'anul·lar les Enramades no va ser una decisió fàcil i que per aquesta raó volen donar vida als carrers durant aquestes dates.

Avui s'ha convocat tots els sallentins, a les 7 de la tarda, perquè engalanin el seu balcó amb les trenetes, papallones i diferents materials. Aquesta iniciativa ha estat impulsada pels Amics de les Enramades, que van crear un tutorial ensenyant com es podien engalanar els balcons de manera simple, una iniciativa ha tingut una bona resposta.

Pel que fa al programa d'actes, demà, dijous, a les 12 del migdia, es publicarà un vídeo amb el toc d'Enramada interpretat, com cada any, per l'Esbart Vila de Sallent i es podrà veure pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Sallent. També demà, a 2/4 de 6 de la tarda, hi haurà una cercavila amb dues xarangues que amenitzarà els carrers i places de Sallent, la Botjosa, Cornet i Cabrianes, com a mostra d'agraïment a tots els enramadors.

Per acabar, demà, a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, la sallentina Júlia Sala farà un concert en directe, que es podrà seguir per les xarxes socials de l'Ajuntament, i el mateix passarà divendres amb la cantautora Mercè Riera, acompanyada del guitarrista Ferran Orriols. Els dos concerts, per respectar les mesures de seguretat, es faran sense públic presencial. De cara a dissabte es publicarà un CD de les músiques de Sallent que mai havia estat digitalitzat i es retransmetrà El Retaule. Diumenge, a les xarxes socials es penjarà un concert del grup The River Troupe Gospel Sallent, de l'any 2017.

Dilluns a la tarda es publicarà un vídeo de les Balladetes protatgonitzat pels infants de Sallent, que és el resultat dels balls que en les darreres setmanes han anat enregistrant seguint un tutorial.