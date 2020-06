Comencen les festes del Corpus de Cardona sota un clima d'incertesa

Tal com marca la tradició i el calendari, l'11 de juny se celebra el dia del Corpus, data d'inici de les Festes dels Barris de Cardona, que dona el tret de sortida amb la del Barri Mercat i fins arribar a la capvuitada. Les festes dels carrers cardonins són la màxima expressió, conjuntament amb la Festa Major, de la seva cultura popular: dies de germanor, de bon veïnatge i de compartir moments.

Aquest any, a causa de l'excepcionalitat provocada per la COVID-19, és un moment totalment atípic: la situació fa que no es pugui celebrar les festes amb plena normalitat. Malgrat això, avui com a acte simbòlic, representants de cada barri de Cardona han encès vuit traques, una per cada barri i per cada festa, a la Plaça de la Fira.