El Mas de Sant Iscle i l'Ajuntament de Sant Fruitós el·laboren una línia de vins

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i el Celler Mond Obert, ubicat al Mas de Sant Iscle, s'han reunit per iniciar una col·laboració conjunta per a la promoció del municipi.

La primera de les propostes és l'elaboració d'una línia seriada de vins blancs i negres del Celler amb la imatge de l'etiqueta de Sal.la i Ricardis, editada per l'Ajuntament, i que s'utilitzarà en les activitat gastronòmiques com la Festa de l'Arròs o la Fira Alicia't

.

Els noms seran el Sal.la, pel vi negre i Ricardis, pel blanc, i pertanyeran a la DO Pla de Bages i seran comercialitzats pel Celler. Inicialment es parla de produir entre 500 i 750 ampolles entre els dos vins que portaran el nom dels nobles fundadors del Monestir de Sant Benet de Bages. Aquests vins en un futur es podran adquirir al mateix Celler, al Museu Municipal de Sant Fruitós de Bages i seran presents també en els diferents esdeveniments i fires que organitza l'Ajuntament o en els estands promocionals d'altres fires on hi participa el consistori.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un conveni de col·laboració entre el Celler Mond Obert i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages