Sallent omple de color les finestres i balcons per recordar les Enramades

Els carrers de Sallent no han pogut viure aquest any les Enramades, la festa més tradicional, amb prop de 700 anys d'història, però el poble s'ha bolcat a recordar-la amb els balcons i les finestres més guarnides que mai. Seguint les indicacions dels Amics de les Enramades, els colors de l'arc de Sant Martí s'han escampat per molts racons i veïns de diferents punts del poble han omplert les façanes amb papallones i cadenetes de colors. Des d'aquest dijous de Corpus i fins dilluns Sallent celebra les Enramades 2.0, una versió de la celebració que es viurà bàsicament a les xarxes socials.

Els històrics carrers que cada any participen a les Enramades com el del Cós, el Guimerà, el de la Unió o el Sant Bernat, però també molts d'altres que no en tenen tradició, llueixen els seus guarniments. També ho fan als nuclis de Cornet, la Botjosa i Cabrianes, que s'han apuntat a la festa. La presidenta dels Amics de les Enramades, Mari Calvo, lamenta que no es puguin celebrar les Enramades però assegura que «després de l'èxit que ha tingut la iniciativa d'aquest any hem de veure com pot tenir continuïtat» perquè creu que el guarniment dels balcons «ha vingut per quedar-se». Segons Calvo, amb el confinament «la gent s'ha retrobat amb els veïns als balcons i s'ha fet veïnatge».

Aquest dijous, festiu al municipi, alguns veïns ja han aprofitat per passejar pels carrers i observar amb detall les decoracions dels balcons. Hi ha cases particulars molt ben guarnides, però també edificis sencers que s'han posat d'acord per decorar tots els balcons. Alguns han optat per altres decoracions com el carrer de Sant Víctor que llueix gairebé d'una punta a l'altra unes grans flors grogues. El comerç també s'ha sumat a la iniciativa i la majoria de botigues han guarnit els seus aparadors.

Guarniments a banda, els Amics de l'Enramades i l'Ajuntament de Sallent, ha programat per aquests dies diferents activitats com un passacarrers amb dues xarangues o concerts en directe que es poden seguir telemàticament. Les Enramades 2.0 acabaran el dilluns, com cada any, amb les Balladetes que ballen els infants del poble, enguany però enregistrades amb un vídeo que s'ha elaborat en els darrers dies.

Tot i que la resposta dels veïns ha estat, segons Calvo, «espectacular», reconeix amb una mica de nostàlgia que «als enramadors ens falten els carrers». Amb la mirada posada en la propera edició, esperen que la implicació d'enguany els ajudi a impulsar la tradició «i que la gent se l'estimi perquè no es pot deixar perdre» i que l'any que ve es retrobin als carrers.