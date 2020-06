Convoquen vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria després de la mort d'un treballador

La Intersindical-CSC ha convocat vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria per reclamar mesures de seguretat laboral a l'empresa Montajes Rus després que un treballador morís el 4 de juny en un despreniment a la galeria on treballava. L'aturada de l'activitat començarà el 17 de juny "si la conciliació prèvia no esmena la situació i garanteix unes condicions de treball que deixin de robar vides als empleats de les mines", afirma la formació sindical, que denuncia la manca "evident" de mesures de seguretat a l'empresa. En aquest sentit assegura que ja hi ha hagut "nombrosos accidents" i que molts han estat "greus", i denuncia "deficiències en el treball".

Amb la vaga la Intersindical reclama més mesures de seguretat, millores en la maquinària, mes controls de fums i gasos i una màquina de transport de materials per la rampa "en bones condicions d'utilització". També reclama a l'empresa que deixi de primar l'extracció de minerals "per davant de la seguretat i les vides de la plantilla".

La plantilla convocada és de 400 persones, de les quals 350 treballen a les mines de Balsareny i Súria i 50 més, a un taller a un polígon industrial de Berga o a les oficines.