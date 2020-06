Veïns contraris a la moció de censura es fan sentir en un ple al pavelló

Un centenar llarg de veïns van mostrar ahir el seu suport al govern de GfP i a l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, davant del pavelló, on se celebrava el ple ordinari del mes de juny. Convocats per la plataforma StopMocióSFB, els concentrats van fer un passadís per rebre els regidors del govern amb aplaudiments, i en canvi van escridassar els de l'oposició, que van accedir a l'interior del pavelló per una porta secundària que dona al pàrquing i enmig d'un ampli desplegament policial, amb quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i tres de la Policia Local.

El ple, que es va retransmetre en directe amb uns altaveus a l'exterior, va durar poc més d'una hora, però la cridòria des de fora va ser persistent cada cop que parlava algú de l'oposició, fins al punt que el secretari va demanar la intervenció dels agents de la Policia Local perquè calmessin l'ambient de fora davant les dificultats de poder escoltar què deien els regidors.

El ple s'havia convocat a les 7 de la tarda, i una hora abans ja hi havia moviment de gent a l'exterior, on es van penjar pancartes de suport a Batanés i es va instal·lar una carpa per recollir firmes en contra de la moció. Alguns dels assistents (i també els sis regidors de GfP) portaven una samarreta reivindicativa contra la moció.

Tots els regidors van arribar en bloc. Primer els de l'oposició, que van ser escridassats i xiulats per bona part dels assistents, i pocs minuts després, els sis de l'equip de govern, que en aquest cas van entrar per la porta principal. A dintre, es va seguir un estricte protocol de mesures, tant d'higiene com de distàncies de seguretat, per la qual cosa es va limitar l'entrada com a públic a 38 persones, que es van asseure separades a l'única graderia lateral que hi ha.

Les xiulades i la cridòria exterior contrastaven amb el silenci sepulcral que hi havia dins del pavelló just abans que comencés la sessió. Un cop iniciada, es va desenvolupar en un ambient de tensió continguda, amb alguns comentaris entre uns i altres però sense més retrets dels habituals, i en què la moció de censura (que es votarà en un ple el proper 17 de juny), va ser present però en un segon pla.

A la sortida del ple es va repetir l'esquema d'abans. Els regidors de l'oposició van sortir per la porta on havien entrat entre crits de «covards» i «traïdors». L'equip de govern ho va fer per la porta principal, i Batanés va assegurar als seus seguidors que «hem estat el millor govern, i serem la millor oposició».