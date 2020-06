Convoquen una vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria

La Intersindical-CSC ha convocat vaga indefinida a les mines de Balsareny i Súria per reclamar mesures de seguretat laboral després que un treballador hi morís el 4 de juny, en caure-li a sobre una pedra de grans dimensions mentre feia tasques de manteniment i instal·lació de maquinària.

L'aturada de l'activitat començarà el 17 de juny, si la conciliació prèvia no esmena la situació i garanteix unes condicions de treball «que deixin de robar vides als empleats de les mines», denuncia el sindicat.

La Intersindical-CSC, amb dos delegats en el comitè de Montajes Rus, reclama amb aquesta vaga més mesures de seguretat, bulonadores, màquines de saneig, màquines per fer pista, mes controls de fums i gasos, una màquina de transport de materials per la rampa en bones condicions d'utilització, i més mesures de seguretat per al personal de cintes a l'hora de desmuntar tramades per fer sanejos, així com deixar de primar l'extracció de minerals per davant de la seguretat i les vides de la plantilla. També exigeix augmentar el coeficient reductor de tot el personal a 0,4, el reconeixement ple i sense diferències de la condició de l'Estatut de Personal Miner a la plantilla, la recuperació del poder adquisitiu perdut i unes condicions salarials dignes, i la creació de zones de taller aptes i segures perquè el personal de manteniment pugui dur a terme les reparacions sense risc.

La plantilla convocada és d'un total de 400 persones, de les quals 350 treballen a les mines de Balsareny i Súria i 50 més al taller al polígon industrial de Berga o a les oficines.