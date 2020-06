«Si les mobilitzacions contra la moció ens aturessin, faríem un flac favor a la democràcia»

El rebombori que s'ha generat a Sant Fruitós de Bages arran de la moció de censura contra l'actual govern en minoria de GfP no aturarà la temptativa, i si no hi ha res de nou, l'actual cap de l'oposició, la republicana Àdria Mazcuñán, es convertirà dimecres en la nova alcaldessa del poble, en substitució de Joan Carles Batanés. Mazcuñán defensa la moció de censura «com una eina política», i per això entén que els tres partits que la impulsen (ERC, PSC i JxC) «estem actuant políticament i de forma conseqüent amb el que hem anat dient en l'últim any».

L'anunci de la moció, que tots tres partits van fer públic dimecres de la setmana passada, ha despertat reaccions contràries entre veïns del poble, que han creat la plataforma StopMocióSFB, i han protagonitzat diverses mobilitzacions i accions de protesta en contra del canvi i en defensa de l'actual govern amb qui, a nivell personal, Mazcuñán diu que «no hi ha hagut cap relació» directa des que es va impulsar la moció.

En aquests deu dies hi ha hagut cassolades, una marxa lenta de vehicles, recollides de firmes, i dijous al vespre les protestes es van deixar sentir en el darrer ple previst abans de la moció, i que va tenir un ampli desplegament policial per evitar possibles aldarulls. Unes accions «que formen part del dret de manifestació i que no qüestionem en absolut», diu Mazcuñán, «però sí que posem en qüestió segons quines formes», en referència a alguns insults que es van sentir contra els regidors de l'oposició a la sortida del ple. En canvi, assegura que per la seva part «estem sent absolutament cautelosos en les nostres declaracions perquè no volem encendre més els ànims, i per això fem una crida al seny, la calma i la serenor, perquè vivim al mateix poble i demà ens trobarem». Reconeix que «també hi ha gent que ens ha trucat dient-nos que no els agrada la moció ni entenen per què la fem, però que no veuen bé la manera com s'estan desenvolupant les protestes».

Malgrat les mobilitzacions, «estem tranquils i convençuts», assegura l'actual cap de l'oposició, «i el fet que les coses prenguin aquesta dimensió ens referma en les ganes de canvi per poder treballar pel poble i que tot això es pacifiqui». En aquest sentit, Mazcuñán sosté que «si davant de tota aquesta mobilització ens espantéssim i ens aturéssim, estaríem fent un flac favor a la democràcia i al poble».



Detractors i defensors

Mazcuñán admet que entre els contraris a la moció «és possible que hi hagi persones que ens votessin a nosaltres ara fa un any», diu, «però també n'hi pot haver que no ens vagin votar i que en canvi ara hi estiguin d'acord perquè han vist coses que no s'han fet bé».

Més enllà del bloc dels detractors, «sabem que hi ha molta gent que ens dona suport», diu Mazcuñán, i assegura que «els missatges i les trucades són constants». D'inputs «en tenim molts, però com que alguns dels que protesten criden molt, hi ha por de sortir a la palestra».